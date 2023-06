Wiesbaden: Die Polizei-News

Fünf Verletzte bei Unfall auf A 3,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Sonntag, 11.06.2023, 13:35 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Wiesbaden sind am Sonntag fünf

Menschen verletzt worden. Eine 75-Jährige befuhr mit einem Opel die A 3 in

Richtung Köln. Zwischen Der Rastanlage Medenbach und der Anschlussstelle

Niedernhausen bemerkte sie den vor ihr auf der mittleren Spur abbremsenden Audi

einer 30-Jährigen zu spät und prallte gegen das Heck des vorausfahrenden

Fahrzeuges. Der Audi wurde hierdurch auf den linken Fahrstreifen und gegen die

Mittelschutzplanke geschleudert. Eine nachfolgende 23-Jährige auf dem linken

Fahrstreifen konnte mit ihrem Mercedes nicht mehr ausweichen und prallte gegen

das verunfallte Fahrzeug. Bei dem Unfall wurden die Fahrerinnen des Opel und des

Mercedes sowie drei weitere Insassen verletzt. Der Rettungsdienst brachte die

Verletzten in verschiedene Krankenhäuser. Während der Rettungs- und

Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen. Die

Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf knapp 30.000 EUR.

Frau von Unbekanntem sexuell bedrängt, Wiesbaden, Wilhelmstraße, Warmer Damm, 09.06.2023, 23.40 Uhr,

(pl)Am Freitagabend kam es im Eingangsbereich der Parkanlage „Warmer Damm“ zu

einem sexuellen Übergriff gegenüber einer 22-jährigen Frau. Nach Angaben der

Geschädigten wollte sie gegen 23.40 Uhr in den Büschen der Parkanlage an der

Ecke Wilhelmstraße/Frankfurter Straße ihre Notdurft verrichten. Währenddessen

habe sich ein unbekannter Täter von hinten genähert und sie unsittlich berührt.

Unmittelbar im Anschluss sei der Mann dann aus der Parkanlage hinaus in die

Wilhelmstraße gelaufen und in der dortigen Menschenmenge verschwunden. Der Täter

wurde als ca. 1,80 Meter groß mit einer normalen Statur und dunklen kurzen

Haaren beschrieben. Er habe eine kurze blaue Jeans und ein dunkles Shirt

getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

52-Jährige angegriffen und belästigt, Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, 10.06.2023, 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)Eine 52-jährige Frau wurde am Samstagabend auf dem Platz der Deutschen

Einheit von einem unbekannten Täter angegriffen und sexuell belästigt. Die

Geschädigte lag zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr auf einer Decke an einem Baum,

als der Unbekannte zu ihr kam und sich neben sie legte. Auf ihre Zurückweisung

habe der Mann aggressiv reagiert und ihr im weiteren Verlauf ins Gesicht

geschlagen und eine Flasche in ihre Richtung geworfen. Damit nicht genug, soll

der Unbekannte schließlich seine Hose heruntergezogen und den Kopf der

52-Jährigen in seinen Schritt gedrückt haben. Der Täter wurde als etwa 35 Jahre

alt, ca. 1,70 Meter groß mit einer dunklen Hautfarbe und einer Glatze

beschrieben. Er habe ein rotes T-Shirt und eine schwarze Hose getragen. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Exhibitionist zugange,

Wiesbaden, Gerberaweg, 11.06.2023, 21.20 Uhr,

(pl)Im Bereich des Gerberawegs zeigte sich ein unbekannter Mann am Sonntagabend

einer 22-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise. Der Mann soll gegen

21.20 Uhr mit heruntergelassener Hose und entblößten Genitalien aus einem Busch

heraus auf die Geschädigte zugekommen sein. Die 22-Jährige rannte daraufhin

davon. Der Exhibitionist soll etwa 30 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß sowie

kräftig gewesen sein und dunkle kurze Haare sowie einen Fünftagebart gehabt

haben. Getragen habe er ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift, eine

schwarze kurze Hose und schwarze „Adiletten“. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Zu Boden geschlagen und getreten,

Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, 11.06.2023, 00.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurde im Kurt-Schumacher-Ring ein 28-jähriger Mann

von drei unbekannten Personen angegriffen. Nach Angaben des Geschädigten sei er

gegen 00.30 Uhr die Straße entlanggelaufen, als er plötzlich und ohne

ersichtlichen Grund von drei Männern zu Boden geschlagen und getreten worden

sei. Der 28-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Täter konnten

nicht näher beschrieben werden. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Autobahntankstelle von Einbrechern heimgesucht, Bundesautobahn 66, Wiesbaden-Erbenheim, 12.06.2023, 03.05 Uhr bis 03.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurde eine Tankstelle an der A66 bei

Wiesbaden-Erbenheim von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten gegen 03.05

Uhr die Eingangstür der in Fahrtrichtung Frankfurt gelegenen Tankstelle auf und

entwendeten aus dem Innenraum einen Tresor, welchen sie dann in einem weißen

Sportwagen abtransportierten. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Schuhe aus Wohnung gestohlen,

Wiesbaden, Schützenhofstraße, 11.06.2023, 20.40 Uhr,

(pl)In der Schützenhofstraße haben unbekannte Täter am Sonntagabend aus einer

Wohnung drei Paar Turnschuhe der Marke Nike gestohlen. Die Täter kletterten auf

die Dachterrasse der betroffenen Wohnung und verschafften sich durch die dortige

Tür Zugang zu den Räumlichkeiten. Hier schnappten sie sich dann die Turnschuhe

im Gesamtwert von über 400 Euro. Der in einem anderen Teil der Wohnung

aufenthältliche Geschädigte konnte gegen 20.40 Uhr noch sehen, wie zwei

männliche Jugendliche durch die Dachterrassentür hindurch die Flucht ergriffen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Kanaldeckel herausgehoben – Auto erheblich beschädigt, Wiesbaden-Auringen, Am Wellinger, 10.06.2023, 00.55 Uhr bis 01.20 Uhr,

(pl)In der Straße „Am Wellinger“ in Auringen haben unbekannte Täter in der Nacht

zum Samstag zwischen 00.55 Uhr und 01.20 Uhr drei Kanaldeckel herausgehoben. In

der Folge fuhren zwei Fahrzeuge über die offenen Kanalschächte, wobei ein BMW

Mini erheblich beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene

Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Das 4. Polizeirevier ermittelt

wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nimmt Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345- 2440 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Kassiererin mit Messer bedroht und Geld entwendet, Idstein, Wiesbadener Straße, Samstag, 10.06.2023, 18:50 Uhr

(he)Am Samstagabend bedrohte ein unbekannter Täter in Idstein die Kassiererin

einer Drogerie mit einem Messer und flüchtete anschließend mit Bargeld aus der

Kasse. Der Unbekannte bezahlte gegen 18:50 Uhr in dem in der Wiesbadener Straße

gelegenen Geschäft seinen Einkauf und forderte plötzlich unter dem Vorhalt eines

Messers Geld. Nachdem er dieses an sich genommen hatte, flüchtete er aus den

Verkaufsräumen in Richtung Kreisel Wiesbadener Straße, Bahnhofstraße. Die

Angestellte des Marktes wurde leicht verletzt. Beschreibung: Männlich, 35-40

Jahre, 1,70 – 1,75 Meter, schlanke Statur, schwarzer Oberlippen- Kinnbart,

hellgrüner/hellblauer Jogginganzug, schwarze Sonnenbrille, beiger/hellbrauner

Fischerhut, sprach deutsch mit leichtem Akzent. Laut Zeugenangaben soll das

Aussehen des Täters „südländisch“ gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen hat

die Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611)

345-0 um Hinweise zu dem Tatgeschehen.

Unbekannte in Schulgebäude unterwegs, Schlangenbad, Bärstadt, Friedrich-Heusser-Straße, Freitag, 09.06.2022 bis Sonntag, 11.06.2023

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes drangen Unbekannte in Schlangenbad

Bärstadt in die Räumlichkeiten der Äskulapschule ein. Den ersten Erkenntnissen

zufolge wurde nichts entwendet oder beschädigt. Wie die oder der Täter in das in

der Friedrich-Heusser-Straße gelegene Schulgebäude gelangen konnten, steht noch

nicht fest. Ebenfalls sind die Hintergründe für das Eindringen unklar, denn

augenscheinlich wurden zwar Gegenstände aus den Innenräumen an anderen Orten

innerhalb oder außerhalb des Gebäudes abgestellt, jedoch nichts entwendet. Die

Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach bittet unter der Rufnummer

(06124) 7078-0 um Hinweise.

Diebstahl von Fahrzeugteilen eines geparkten Chryslers, Rüdesheim am Rhein, Assmannshausen, Höllenbergstraße, Donnerstag, 08.06.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 11.06.2023, 10:00 Uhr

(ste) Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr kam es

in Assmannshausen zu einem Diebstahl von mehreren Fahrzeugteilen an einem dort

geparkten Chrysler der Wrangler-Reihe. Der unbekannte Täter entwendete von dem

in der Höllenbergstraße abgestellten Pkw neben dem Frontgrill auch beide

Seitenspiegel und beschädigte hierbei das Fahrzeug. Es entstand Gesamtschaden

von circa 1.000 Euro.

Hinweise werden bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer

(06722)9112-0 entgegengenommen.