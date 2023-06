Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth: Am Donnerstag (08.06.), in der Zeit zwischen 15:30 – 19:00 Uhr, kam es in der Erbacher Straße Höhe der Hausnummer 102 A in Fürth im Odenwald auf dem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Unfallverursacher beschädigte hierbei den rechten vorderen Fahrzeugbereich eines dort geparkten PKW Jaguars. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beträgt ca. 500,- Euro. Anschließend entfernte sich er Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Heppenheim unter der Telefon Nummer 06252-7060 in Verbindung zu setzen.“

Heppenheim-Sonderbach: Polizei nimmt zwei Jugendliche nach versuchtem Raub auf Kerb fest

Heppenheim – Zwei junge Männer versuchten in den frühen Stunden des

Samstags (10.6.) die Kasse eines Standbetreibers auf der Kerb zu entwenden.

Dadurch kam es gegen 3.15 Uhr zwischen mehreren Personen zu einer

handgreiflichen Auseinandersetzung. Die zwei Tatverdächtigen konnten von ihrem

Vorhaben abgehalten und anschließend von einer Streife noch vor Ort vorläufig

festgenommen werden. Es handelte sich bei den Tatverdächtigen um einen

15-Jährigen sowie einen alkoholisierten 17-Jährigen. Zur Versorgung von zwei

leicht verletzten Personen war zudem ein Rettungswagen vor Ort.

Die Beamten brachten die Jugendlichen zur Polizeistation. Nach Abschluss der

kriminalpolizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die zwei Männer an ihre

Erziehungsberechtigten. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern derweil

an.

Bensheim: Fahrzeuge im Visier Krimineller

Bensheim – Mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses in der

Robert-Bosch-Straße gerieten in der Nacht zum Samstag (10.06.) in das Visier von

Kriminellen. Die Täter schlugen Scheiben der Fahrzeuge ein und ließen

anschließend Reifen aus den Fahrzeuginnenräumen mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Viernheim: Betrunken am Steuer

Viernheim – Einen 73 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim in der Nacht zum Samstag (10.06.) in der

Franconvillestraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 73-Jährige

offenbar unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest

zeigte anschließend rund 1,5 Promille an.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich

ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Ihn

erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Lampertheim-Hofheim – Im Zeitraum von Mittwoch, den 08.06.2023,02:00 Uhr

auf Donnerstag,09.06.2023, 15:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in

Lampertheim-Hofheim, Schillerstraße 26. Beschädigt wurde ein, am linken

Fahrbahnrand geparkter Audi A5 im vorderen rechten Bereich der Stoßstange und

des Kotflügels. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der

Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder der

Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich bei der Polizeistation

Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Scheibe beschädigt und Elektroartikel gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – In der Nacht zum Montag (11.-12-6.) haben Kriminelle in der

Heinrichstraße die Scheibe eines grauen Autos beschädigt und aus dem Innenraum

unter anderem einen Videorekorder entwendet. Der verursachte Gesamtschaden wird

auf mehr als Tausend Euro beziffert. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit den

weiteren Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter

der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Nach Wasser gefragt und Geld gestohlen / Polizei gibt Verhaltenstipps

Darmstadt – Am Freitag (9.6.) hat eine noch unbekannte Täterin ihr Unwesen

in der Gagernstraße getrieben und eine 86-jährige Anwohnerin bestohlen. Nach

ersten Erkenntnissen klingelte die Frau zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr bei der

älteren Dame, bat um eine Spende und verschaffte sich, mit der weiteren Bitte um

ein Glas Wasser, Zugang zu den Räumen. Dort entwendete die Kriminellen unter

anderem Geld und trat anschließend mit ihrer Beute die Flucht an. Das

Kommissariat 21/22 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen den Beamten keine

Details zur Täterbeschreibung vor. In diesem Zusammenhang nehmen die

Ermittlerinnen und Ermittler alle sachdienlichen Information unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen. Zudem nehmen die Polizisten den aktuellen Fall zum Anlass

und raten erneut: Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt fremde Personen in Ihre Wohnung

und scheuen Sie sich nicht davor, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, den

Notruf der Polizei zu wählen.

Darmstadt-Nord: Falscher Handwerker entwendet Schmuck / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Mit der Geschichte ein Handwerker zu sein, beauftragt,

aufgrund eines Wasserschadens Wohnungen zu überprüfen, hat sich ein noch

unbekannter Mann am Samstag (10.6.) Zugang zu einer Wohnung verschafft. Gegen

20.45 Uhr hatte der Täter bei einer 82-jährigen Mieterin eines

Mehrfamilienhauses im Albinmüllerweg geklingelt und vorgegeben von der

Hausverwaltung geschickt worden zu sein. Im guten Glauben gewährte die Dame dem

Kriminellen Einlass in ihre Räume. Dort entwendete er ersten Erkenntnissen

zufolge in einem unbeobachteten Moment Schmuck im Wert von mehr als 3000 Euro.

Mit seiner Beute trat er die Flucht an. Als die Seniorin den Diebstahl im

Nachgang bemerkte, informierte sie die Polizei.

Das Kommissariat 21/22 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Nach ersten

Ermittlungen wird die Tatzeit zwischen 20.45 Uhr und 21 Uhr eingrenzt. In diesem

Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen und fragen: Wer hat zur Tatzeit und in

Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Wer kann

Hinweise zu dem Täter geben oder bei wem hat der noch Unbekannte möglicherweise

auch geklingelt?

Zu seiner Beschreibung ist derzeit bekannt, dass es sich um einen etwa 30 bis 40

Jahre alten und circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter großen Mann von schlanker Statur

handelte. Zum Zeitpunkt des Geschehens trug er eine dunkle Hose, eine Basecap

und einen schwarzen Vollbart.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall werden von den Ermittlerinnen und

Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen Schaafheim /Otzberg: Schutzfrau vor Ort, Polizeioberkommissarin Silke Hohenester übernimmt Babenhausen

Polizeioberkommissarin Silke Hohenester, die im Februar 2023 offiziell die Aufgabe der Schutzfrau vor Ort für die Gemeinden Otzberg und Schaafheim übernommen hat (wir haben berichtet), ist nun seit Anfang Mai in diesem Amt auch die Ansprechpartnerin für die Sorgen und Nöte aller Bürgerinnen und Bürger in der Kompass-Kommune Babenhausen.

Ihre Erreichbarkeit ist montags von 8 bis 15 Uhr und dienstags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 06071/ 9656-221 oder per E-Mail über svo-pst-dieburg.ppsh@polizei.hessen.de gegeben.

Weiterstadt: Beim Einkauf bestohlen / Dieb hatte es auf Handtasche abgesehen / Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt – Die Kundin eines großen Supermarktes in der

Rudolf-Diesel-Straße ist am Samstag (10.6.) bei ihrem Einkauf bestohlen worden.

Gegen 15.30 Uhr nutzte ein noch unbekannter Täter offenbar einen kurzen Moment

der Unachtsamkeit und schnappte sich ihre Handtasche, die am Einkaufswagen hing.

Mit der Tasche erbeutete der Kriminelle unter anderem Geld und Bankkarten. Das

Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ermittelt in diesem Fall und nimmt unter

der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Babenhausen: Gelegenheit macht Diebe / Offene Türen lockt Diebe an

Babenhausen – Offenstehende Türen eines Mehrfamilienhauses in der

Fahrstraße haben am Samstagnachmittag (10.6.)offenbar einen Dieb angelockt. Nach

ersten Erkenntnissen nutzte der noch unbekannte Täter gegen 14.30 Uhr die

scheinbar günstige Gelegenheit, betrat zunächst das Treppenhaus und dann eine

Wohnung, die er nach Wertvollem durchsuchte. Dort schnappte er sich Geld und

trat dann zu Fuß die Flucht Richtung Frohnhof an. Dabei konnte er von Zeugen

beobachtet werden, die den Flüchtenden als etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,60

bis 1,70 Meter groß und von athletischer Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt

seiner Flucht war er mit einer kurzen, schwarzen Hose und einem schwarzen

T-Shirt bekleidet. Als auffällig wurde sein schwarzgrünes Tattoo im Bereich

seiner linken Wade wahrgenommen.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt in diesem Fall und nimmt alle

weiterführenden, sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06071/96560

entgegen.

Ober-Ramstadt/ Waldhof: Pony mit Schnittverletztung / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Ober-Ramstadt – Nachdem eine Ponybesitzerin die Polizei über ihre

augenscheinlich von Menschenhand verwundete Stute informierte, hat die Polizei

ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Nach bisherigen

Feststellungen stand das Tier in seinem Stall auf dem Reiterhof „Außerhalb“ in

Ober-Ramstadt, als es in der Zeit zwischen Donnerstag (8.6.), 20 Uhr und Freitag

(9.6.), 11 Uhr, von einem bislang unbekannten Täter im Genitalbereich verletzt

wurde. Am Freitagvormittag fiel die Schnittwunde auf. Das Tier wurde umgehend

von einem Veterinär ärztlich versorgt.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen

betraut. Die Polizisten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Personen und/oder Fahrzeuge in der Nähe des Reiterhofes beobachtet haben.

Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06071/96560 erbeten.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Polizei sucht junge Künstler/“Deine Polizei-Dein Graffiti“

Zur Neugestaltung des Vorraums der Polizeistation Rüsselsheim suchen die Ordnungshüter junge Künstlerinnen und Künstler im Alter von 14 bis 24 Jahren, die mit ihren Graffitis den Eingangsbereich der Polizeidienststelle verschönern wollen.

Wie man an der Auswahl teilnehmen kann, welche Voraussetzungen es in diesem Zusammenhang gibt und bis wann die Ideen zugeschickt werden müssen, erfährt man über den QR-Code auf dem Flyer oder hier:

https://ppsh.polizei.hessen.de/Startseite/

Rüsselsheim: Weißer BMW „MSP-CZ 677“ gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim

Nachdem bislang Unbekannte einen weißen BMW „520d“ entwendeten, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Der Besitzer stellte seinen Wagen im Parkhaus eines Hotels in der Eisenstraße ab und bemerkte am Sonntagmorgen (11.06.), gegen 7.15 Uhr, dass sein Auto gestohlen wurde. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befanden sich an dem BMW die Kennzeichen „MSP-CZ 677“. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Standort des weißen Wagens geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Groß-Gerau: Nach Einbruch in Mehrfamilienhaus Zeugen gesucht

Groß-Gerau

Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen Unbekannte am Samstag (10.06.), zwischen 12.30 und 18.50 Uhr, in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Bernhard-Lüdecke-Straße ein. Gewaltsam gelangten die ungebetenen Gäste in die Wohnungen und durchwühlten im Anschluss mehrere Räume und Schränke. Was sie hierbei genau mitgehen ließen, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.

Raunheim: Einbruch in Imbiss/Zeugen gesucht

Raunheim

Ein Imbiss in der Kelsterbacher Straße geriet am späten Freitagabend (09.06.), kurz vor Mitternacht, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür Zugang in die Räumlichkeiten und ließen dort anschließend rund 100 Euro mitgehen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Stockstadt; Hoher Sachschaden nach Brand von landwirtschaftlichem Gerät

Stockstadt am Rhein

Am Sonntag (11.06.) wurden durch einen Landwirt in Stockstadt am Rhein, Gemarkung Julius Wörth auf dem Kühkopf, landwirtschaftliche Arbeiten durchgeführt. Als sich Traktor und Rundballenpresse gegen 12:50 Uhr außer Betrieb befanden, fing die Presse aus unbekanntem technischen Defekt Feuer. Das Feuer griff auf den angehängten Traktor sowie das abgemähte Feld, samt dort liegender bereits gepresster Rundballen, über. Es kam zu einem Brand auf einer Fläche von ca. 700 qm. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 230.000 EUR. Aufgrund einer hohen Rauchsäule und Geruchsbeeinträchtigungen wurde eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst. Durch insgesamt fünf Löschzüge aus Stockstadt am Rhein, Biebesheim am Rhein und Gernsheim konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Feldgemarkung verhindert werden. Die Löscharbeiten dauerten knapp zwei Stunden an.

Ehrlicher Finder

Rüsselsheim

Die Beamten der Polizeistation in Rüsselsheim freuen sich über einen ehrlichen 34-jährigen Mann aus Rüsselsheim, welchen den Beamten am Sonntag, 11.06.23 um 13.30 Uhr eine Geldbörse auf den Tisch legte, der neben den gewohnten Dokumenten wie Führerschein, Ausweis und Krankenversichertenkarte auch einen stattlichen Geldbetrag in Höhe von 1.255 Euro beinhaltete. Die Geldbörse sei dem Finder im Flörsheimer Weg, Ecke Varkaustraße aufgefallen, als er sie am rechten Fahrbahnrand liegen sah. Der Verlierer konnte durch die Beamten ermittelt und ihm die Geldbörse wieder ausgehändigt werden. Dieser hatte vermutlich die Geldbörse zuvor kurzzeitig auf dem Dach seines PKW abgelegt, dort vergessen und sei losgefahren. Der glückliche Besitzer der Geldbörse möchte sich nun in angemessener Weise bei dem Finder bedanken.

Verkerhsunfallflucht

Biebesheim

Am Sonntag, dem 28.05.2023 wurde zwischen 13:00 und 18:00 Uhr ein schwarzer Audi A4 Avant, welcher auf dem Parkplatz des Vogelparks im Allmendweg 1 geparkt stand, an der linken Fahrzeugseite durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das Unfallfahrzeug und/oder den entsprechenden Fahrzeugführer bitte an die Polizeistation Gernsheim unter folgender Telefonnummer: 06258 / 9343 – 0.

Sachbeschädigung – Zeugen gesucht

Rüsselsheim

Rüsselsheim: Am Freitag (09.06.), in der Zeit von 21:30 Uhr bis 23:20 Uhr rissen bislang unbekannte Täter fünf Sichtzeichen aus den Leitschwellen, welche sich in der Haßlocher Straße a. H. der T- Tankstelle befanden. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06142 696-0 bei der Polizeistation Rüsselsheim zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Gernsheim

In der Zeit vom Freitag, den 09.06.2023 gegen 11:00 Uhr bis zum Samstag, den 10.06.2023 um 09:00 Uhr wurde ein blauer Skoda Octavia, welcher in der Schöfferstraße, gegenüber der Hausnummer 8 geparkt stand, an der linken Fahrzeugseite /-front durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das Unfallfahrzeug und/oder den entsprechenden Fahrzeugführer bitte an die Polizeistation Gernsheim unter folgender Telefonnummer: 06258 / 9343 – 0.

Verkehrsunfallflucht

Gernsheim

In der Zeit vom Freitag, den 09.06.2023 gegen 18:00 Uhr bis zum Samstag, den 10.06.2023 um 08:00 Uhr wurde ein blauer Audi A6 Avant, welcher in der Auerbacher Straße 7 geparkt stand, an der linken Fahrzeugseite durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das Unfallfahrzeug und/oder den entsprechenden Fahrzeugführer bitte an die Polizeistation Gernsheim unter folgender Telefonnummer: 06258 / 9343 – 0.