Wohnwagen in Vollbrand (Foto)

Ippesheim – (AJ) – Ein Wohnwagen stand am Montag 12.06.2023 gegen 01 Uhr auf der Straße vor einem Wohnhaus in Vollbrand. Die Flammen hatten bereits auf die Unterseite des Daches übergegriffen. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Die angerückten Kräfte setzten insgesamt 3 C-Rohre ein, um das Feuer zu löschen und das Wohnhaus zu schützen.

Die Fensterscheiben im Erdgeschoss wurden durch die Hitzebeaufschlagung zerstört. Das verrauchte Gebäude wurde mit einem Lüfter entraucht. Eine Gasflasche und 3 Campinggaskartuschen wurden geborgen und in Sicherheit gebracht.

Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht am Fuß.

An dem gegenüberliegenden Gebäude schmolzen durch die Wärmestrahlung die Kunststoffrolläden. Der Einsatz war nach etwa 1 ½ Stunden beendet.

Motoradfahrerin übersieht PKW

A 61/Dorsheim (ots) – Eine 40-jährige Motorradfahrerin übersah beim Überholmanöver am 11.6.2023 gegen 12:40 Uhr auf der A 61 einen PKW. Es kam zum Unfall, bei dem die Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Dabei befuhr die 40-Jährige die A 61 in Höhe von Dorsheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen. An dieser Stelle wollte die Bikerin ein anderes Fahrzeug überholen und zog nach

links auf die Überholspur.

Sie übersah dabei aber den PKW eines 32-Jährigen, der sich bereits auf der Überholspur befand. Es kam zum Zusammenstoß. Die 40-Jährige, die letztendlich glücklicherweise nicht stürzte, sondern das Motorrad noch stoppen konnte, wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Ihr nur leicht beschädigtes Motorrad wurde abgeschleppt. Den Schaden am PKW des 32-Jährigen schätzt die Polizei auf 5.000 Euro.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim