Kleinkind gestorben – Weiterer Zeugenaufruf!

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am 26.05.2023 ereignete sich in Hochdorf-Assenheim gegen 08:45 Uhr ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 18-monatiges Kind zu Tode kam. Im Verlauf der durchgeführten Ermittlungen ergaben sich konkrete Hinweise auf einen möglichen weiteren Zeugen des Verkehrsunfalls.

Hierbei handelt es sich um den Fahrer eines dunklen (oder grauen) Opel Van, welcher zwischen 2 Fahrzeugen namentlich bekannter Zeuginnen des Verkehrsunfalls gefahren war. Der Fahrer sei nach dem Unfall auch ausgestiegen und in Richtung Unfallstelle gelaufen.

Diese Person bzw. weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich an die Staatsanwaltschaft in Frankenthal oder an die Polizeiinspektion Schifferstadt, Tel: 06235/495-0 oder E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de zu wenden.

Erstmeldung 26.05.2023

Drogentest positiv

Schifferstadt (ots) – Nachdem es kurz zuvor zwischen einem 33-jährigen Rollerfahrer aus Schifferstadt und einem 55-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Speyer zu einem Vorfall in der Speyerer Straße gekommen war, konnte der 33-jährige von Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schifferstadt am Sonntagmittag in einer Kneipe unweit der Örtlichkeit angetroffen werden.

Ein bei dem Mann durchgeführter Drogen-Schnelltest war positiv, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun mehrere Verfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr.

Alkohol im Blut – Drogen in der Tasche

Neuhofen (ots) – Nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer einen Pkw mit unsicherer Fahrweise auf der B9 gemeldet hatten, konnte die 33-jährige Fahrzeuglenkerin aus Neuhofen kurze Zeit später zuhause angetroffen werden. Da die Frau einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt. Ergebnis 1,75 Promille.

Im weiteren Verlauf konnten in einer Einkaufstasche, die die Frau kurz zuvor aus einem Wohnwagen geholt hatte, eine größere Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Frau erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.