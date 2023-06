Schussgeräusche rufen Polizei auf den Plan

Speyer (ots) – Am Freitag 09.06.2023 gegen 19:15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei aufgrund mehrerer Schussgeräusche im Armensünderweg. Bei Eintreffen der Beamten waren keine Schussgeräusche mehr zu hören. Die Beamten verorteten aufgrund von Hinweisen den Ursprung der Schussabgaben in einem Privatanwesen, aus dem Musik nach außen drang.

Aus dem Privatanwesen kamen nach und nach 4 Personen im Alter von zwei Mal 21, 22 und 61 Jahren auf die Beamten zu und verhielten sich teilweise aggressiv, weswegen die Beamten einen 21-Jährigen und einen 22-Jährigen kurzzeitig fesseln mussten.

Die Beamten durchsuchten alle vier Personen. Hierbei fanden sie bei einem 21-Jährigen ein Einhandmesser auf und stellten es sicher. Es stellte sich heraus, dass die 4 Personen auf dem Anwesen gegrillt hatten. In der Nähe der Grillstelle erblickten die Beamten eine Schreckschusswaffe und stellten sie sicher.

Die Schreckschusswaffe verfügt über ein Prüfzeichen, weswegen ihr Besitz keine Straftat darstellt. Da hingegen die beschriebenen Arten des Umgangs mit Schreckschusswaffe und Messer den Verdacht mehrerer Ordnungswidrigkeiten begründen, verständigt die Polizei die zuständige Behörde.

Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigten ein 21-Jähriger und der 22-Jährige die Beamten mehrfach. Es wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Bedrohung mittels Schlagstock, Beleidigung und Hausfriedensbruch – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 17:20 Uhr traf sich eine aus mehreren PKW und ca. 10 Personen bestehende Personengruppe auf dem Gelände einer Tankstelle in der Industriestraße. Ein 66-jähriger Anlieger ermahnte die Personengruppe zur Einhaltung der Sonntagsruhe, da diese Musik hörten. Ein bislang unbekannter Mann aus der Gruppe beleidigte den Anlieger daraufhin massiv und kletterte über einen Zaun auf dessen Gelände.

Auf dem Gelände hielt der Unbekannte einen Schlagstock in seiner Hand. Auf dem Gelände schreckte ein 27-Jähriger Angehöriger des 66-Jährigen den Unbekannten ab, indem er sich gegen erwartete Angriffe mit einem Baseballschläger ausrüstete und zugleich mit der Verständigung der Polizei drohte. Der unbekannte Tatverdächtige ergriff daraufhin die Flucht und fuhr mit den weiteren Personen aus seiner Gruppe davon. Zu Sach- oder Körperschäden kam es nicht.

Der Tatverdächtige wird als etwa 180 cm groß, dunkelhaarig und dunkel gekleidet beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen und Beteiligte um sachdienliche Hinweise an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Verkehrsunfall unter Fahrradfahrern beim Ausweichen auf Radweg

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 10:45 Uhr, befuhr eine 61-jährige Fahrradfahrerin den Radweg der Wormser Landstraße in nördlicher Richtung und begegnete auf Höhe der Hausnummer 61 einer entgegenkommenden 19-jährigen Fahrradfahrerin. Beide Radfahrerinnen fuhren in Begleitung jeweils eines Angehörigen. Sie wichen sich gegenseitig aus.

Aufgrund eines bislang nicht näher bekannten Situation beim Ausweichen, stießen die beiden Frauen mit ihren Rädern zusammen und trugen hierbei jeweils am rechten Knie Verletzungen davon. An den Rädern entstand leichter Sachschaden von weniger als 100 Euro.