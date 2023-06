Landau: Die Polizei-News

Erneuter Einbruch im Zoo Landau – Zeugen gesucht (Foto)

Landau – Nach dem Einbruch in den Zoo Landau im vergangenen Dezember, bei dem im Kassenbereich, am Zooshop und im Zoorestaurant ein Sachschaden in Höhe von mehr als tausend Euro entstanden ist, haben sich am vergangenen Wochenende erneut unbekannte Täter gewaltsam Zutritt verschafft. In der Nacht von Freitag auf Samstag 10.06.2023 wurde mit brachialer Gewalt in die Zoogaststätte eingebrochen und wiederholt ein erheblicher Sachschaden angerichtet.

Zoodezernent Jochen Silbernagel und Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel sind entsetzt und wütend.

„Zum Glück ist weder Mensch noch Tier etwas passiert“, so Silbernagel und Heckel. Gestohlen worden sei auch nichts, bis auf eine Flasche Wein und zwei Gläser. Der entstandene Schaden durch die große Gewalteinwirkung betrage ersten Einschätzungen zufolge aber weit über tausend Euro.

Beide verurteilen den Einbruch aufs Schärfste: „In einem Zoo einzubrechen, dafür fehlt uns nun wirklich jedes Verständnis, zumal wir uns nur wiederholen können: Ein Einbruch bei uns ist völlig sinnlos! Weder im Zoo noch in der dazugehörigen Gastronomie werden großen Bargeldsummen aufbewahrt.“

Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich unter 0 6341/287-0 bzw. pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei in Landau zu wenden.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz