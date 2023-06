Handgreiflichkeiten auf dem „Owwergässer Weinfest“

Edenkoben (ots) – Auf der Festmeile des „Owwergässer“ in der Klosterstraße erhielt am frühen Sonntagmorgen 11.06.2023 um 01 Uhr, ein 20-jähriger Besucher mehrere Faustschläge gegen den Kopf. Hintergrund der Handgreiflichkeit dürfte die Eifersucht eines 22-jährigen Mannes aus Edenkoben gewesen sein, der sich in die Freundin des 20-Jährigen verliebt hatte.

Nun muss er sich in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

Bereits am Freitagabend 09.06.2023 um 22 Uhr, bekam ein 21-jähriger Mann sein Smartphone aus der rechten Gesäßtasche entwendet. Daraufhin erstattete er am Sonntagmittag Strafanzeige wegen Diebstahls. Ansonsten verlief das Weinfest aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse.

Abfahrtskontrolle

Edesheim/A65 (ots) – Gleich 7 LKW-Fahrern wurde am Sonntag 11.06.2023 kurz vor 22 Uhr, die Abfahrt untersagt, weil sie bei einer Kontrolle zwischen 1,3 und 1,5 Promille Alkohol intus hatten.

Die Fahrer waren im Begriff, nach Beendigung des Sonntagfahrverbots um 22 Uhr ihre Tour fortzusetzen. Die Fahrzeugschlüssel sowie die Frachtpapiere wurden bis zur vollständigen Nüchternheit sichergestellt.

Versuchter Fahrzeugdiebstahl

Böchingen (ots) – Am 11.06.2023 gegen 01:30 Uhr, versuchten unbekannte Jugendliche ein Fahrzeug in Böchingen, in der Prinz-Eugen-Straße, zu entwenden. Zunächst wurde das Verdeck des Cabrios aufgeschnitten. Anschließend wurde durch das verursachte Loch, die Tür des Fahrzeuges geöffnet. Als die unbekannten Täter das Fahrzeug durchsuchten, konnten sie den Ersatzschlüssel im Fahrzeug auffinden. Mit dem Ersatzschlüssel wurde das Fahrzeug gestartet.

Das Fahrzeug wurde daraufhin zurückgesetzt. Hierbei wurde ein weiteres Fahrzeug gestreift. Das entwendete Fahrzeug kam letztlich an einer Mauer zum Stehen. Daraufhin verließen die unbekannten Täter die Örtlichkeit. Als die Geschädigte an ihr Fahrzeug kam, steckte der Schlüssel im Zündschloss und die Zündung war eingeschaltet.

Ein Nachbar hörte einen Knall und konnte anschließend wahrnehmen, wie sich mindestens 3 Jugendliche von der Örtlichkeit entfernten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Die Polizei warnt Fahrzeugführer explizit einen Fahrzeugbrief oder auch einen Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug zu deponieren, da dies nicht in die Hände der Täter gelangen sollte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter Tel: 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen

Fahrzeug gerät außer Kontrolle – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Aus bislang noch ungeklärter Ursache beschleunigte das Fahrzeug einer 64-Jährigen am Freitag 09.06.23 gegen 19:25 Uhr, beim Einfahren in den Maxburgring so extrem, dass die Fahrzeugführerin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Die Fahrerin des Pkw Tesla fuhr vom Maxburgring in den Neukasteller Weg, kollidierte dort mit einer Straßenlaterne und beschädigte anschließend noch einen geparkten Pkw Opel.

Glücklicherweise wurde die Fahrerin nur leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.