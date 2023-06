Traubenblütenfest – Mehrere Schlägereien

Alzey-Westhofen (ots) – Am vergangenen Wochenende fand das Traubenblütenfest in Westhofen statt. Aufgrund des sommerlichen Wetters, wurde das Fest gut besucht. Über das Festwochenende kam es mehreren Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Schlägerei zwischen ca. 15 Personen auf dem Marktplatz gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizei konnten lediglich 2 junge Männer angetroffen werden, die anderen Beteiligten waren bereits geflüchtet. Ein 20-jähriger Wormser wurde von einem 40-50 Jahre alten Mann ins Gesicht geschlagen. Dieser Mann trat auch auf einen am Boden liegenden 16-Jährigen ein und beleidigte Beide. Der Täter ist den 2 Geschädigten unbekannt.

Kurze Zeit später folgte die nächste Auseinandersetzung, diesmal zwischen 2 männlichen Besuchern (17 und 19 Jahre). Verletzt wurde dabei niemand, allerdings konnte bei einem der Betroffenen Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Eine Schlägerei mit 5 leicht verletzten Personen, ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. In der Kellergasse kam es zwischen den jungen Männern und einer Frau, im Alter von 16-25 Jahren, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Personalien wurden aufgenommen, ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie auch nachkamen.

Weiterhin kam es in der Nacht zu einer Sachbeschädigung an einer Warnbake. Zwei junge Männer (jeweils 19 Jahre) aus Worms knickten diese zu Boden und sprangen darauf herum. Ihre Personalien wurden aufgenommen, nun müssen sie mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Im weiteren Verlauf der Nacht wurde bei einem Fahrgeschäft ein Autoscooter durch mehrere Jugendliche die Treppe am Marktplatz heruntergestoßen. Die Jugendlichen flüchteten, an dem Autoscooter entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Alzey unter der Telefonnummer 06731-9112500 zu melden.

Abfahrtskontrollen – LKW-Fahrer mussten stehen bleiben

A 61/Wonnegau (ots) – Bei Abfahrtskontrollen an der A 61 kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Abend des 11.6.2023 auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West 16 LKW-Fahrer. Bei einem Fahrer ergab der Atemalkoholtest fast 1,5 Promille bei einem weiteren Fahrer ergab der Test ca. 2,54 Promille. Den beiden wurde die Abfahrt untersagt.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Verkehrssicherheit – Ihre Polizei lädt ein

Alzey (ots) – Am Mittwoch 14.06.2023 lädt die Polizei Interessierte zu einer großen Präventionsveranstaltung in Alzey auf den Rossmarkt ein. Von 09:00 bis 15:00 Uhr werden die Verkehrssicherheitsberater der Polizei über sämtliche Themen rund um Fahrradsicherheit und Verkehrsunfallprävention informieren.

Neben Informationsgesprächen wird es auch interaktive Angebote geben. An der twall® Reaktionswand können die Besucher ihre Reaktion, Koordination und Bewegungsfähigkeit testen.

An der sogenannten Knack-Box können Sie erproben, wie leicht oder auch schwer sich Fahrradschlösser mittels Bolzenschneider überwinden lassen.

Worms

Fahrt ohne Führerschein endet mit Unfall

Worms (ots) – Am 10.06.2023 gegen 08:30 Uhr wird der Polizei ein Unfall im Liebfrauenring in Worms gemeldet. Vor Ort wird schnell klar, dass der Fahrer einer Mercedes A-Klasse nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Unfallspuren deuten zudem darauf hin, dass der 18-jährige Unfallverursacher viel zu schnell unterwegs gewesen ist.

Auf dem dortigen Kopfsteinpflaster verlor er in einem leichten Fahrbahnschwenk die Kontrolle und kollidierte mit 2 geparkten Pkw. Der Mercedes und eines der geparkten Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Mehrere Anwohner berichteten schon im Vorfeld von „sehr schnell fahrenden“ Pkw im Liebfrauenring und den angrenzenden Straßen während der Nacht und frühen Morgenstunden.

Ob ein Zusammenhang besteht muss derzeit noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise

dahingehend machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Worms zu melden.

Junge Frau bei Verkehrsunfall in Flomborn verletzt

Flomborn (ots) – Glück im Unglück hatte eine 25-jährige PKW Fahrerin aus dem Landkreis Alzey in der Nacht des vergangenen Freitags auf Samstag als sie mit ihrem Fahrzeug auf der Landstraße 386 in Höhe Flomborn von der Fahrbahn abkam und ca. 300 Meter weiter neben der Straße in der Böschung zum Stehen kam.

Dabei drehte sich das Fahrzeug zudem um die eigene Achse. Die Unfallstelle befindet sich in Höhe der kreuzenden Bundesstraße 271, die an dieser Stelle über eine Brücke verläuft. Glücklicherweise prallte das Fahrzeug bei dem oben genannten Schleudervorgang nicht gegen die Betonpfeiler dieser Überführung, was vermutlich schwerwiegendere Folgen gehabt hätte.

Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme ca. eine Stunde lang komplett gesperrt werden.