Schlägerei

Mainz-Oberstadt (ots) – Am vergangenen Samstag 11.06.2023 gegen 22:30 Uhr, kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen hinter einem Hochhauskomplex in der Hechtsheimer Straße in Mainz. Laut Meldungen von dortigen Anwohnern seien hierbei auch Baseballschläger zum Einsatz gekommen. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten insgesamt 5 beteiligte Personen vor Ort antreffen.

Diese wiesen leichte Verletzungen in Form von Hämatomen auf, welche medizinisch versorgt wurden. Baseballschläger konnten keine festgestellt werden. Zeugen berichteten darüber hinaus, dass mehrere Personen geflüchtet seien, bevor die Polizei vor Ort eintraf.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht diese Auseinandersetzung in keinem Zusammenhang mit anderen Delikten, die in der Vergangenheit an dieser Örtlichkeit stattgefunden haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Brandermittlungen in mehreren Fällen

Mainz (ots) – Am Wochenende kam es zu mehreren Bränden, zu welchen die Polizei Mainz mittlerweile die Ermittlungen übernommen hat. Der Brand einer Tiefgarage in der Mainzer Innenstadt hatte am gestrigen Sonntag (11.06.2023) die Feuerwehr Mainz über mehrere Stunden beschäftigt. Erste Daten und Informationen für die zu erwartenden Ermittlungen wurden bereits gestern durch die Einsatzkräfte gesammelt.

Dazu gehören zum Beispiel die Daten der Nutzer, Mieter oder Betreiber der Tiefgarage, das Erfassen von Zeugen sowie der enge Austausch mit Verantwortlichen der Feuerwehr. Derzeit muss abgewartet werden, bis der Brandort betreten werden kann. Folgen der Löscharbeiten, zum

Beispiel die großen Mengen Löschschaum schränken die Begehung derzeit noch ein, zum anderen müssen aber auch Gesundheitsgefahren für die Ermittler ausgeschlossen werden.

Ob ein Sachverständiger hinzugezogen wird, entscheidet sich nach den ersten Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz.

Weiterhin kam es in der Nacht auf Montag gegen 2:40 Uhr zu einem Brand einer Feldhütte in der Gemarkung zwischen Marienborn und Lerchenberg. Warum diese in Brand geriet ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein technischer Defekt kann grundsätzlich ausgeschlossen werden, da die Hütte über keinen Stromanschluss verfügt.

Zum Brand eines Wäschetrockners kam es am Samstag gegen 13:30 Uhr. Die Ursache war schnell gefunden und der Brand schnell durch die Feuerwehr gelöscht. Dennoch wurden 3 Personen durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt und mussten behandelt werden. Ob es sich um eine fahrlässige Brandstiftung handelt wird derzeit geprüft.

Der Brand einer Grünfläche im Gonsbachtal forderte ebenfalls die Feuerwehr und die Polizei. Ca. 750 m² Gras und Büsche standen am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in Flammen. Die Feuerwehr konnte diesen Brand innerhalb einer Stunden löschen. Erste Ermittlungen erbrachten Hinweise auf mehrere Personen, die noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten. Ob diese mit der Brandentstehung in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der Ermittlungen.

Darüber hinaus brannten zwei kleinere Grünflächen, welche sich möglicherweise durch weggeworfene Zigaretten entzündeten. Das brennende Gras einer Straßenbahntrasse in der Geschwister-Scholl-Straße wurde am Samstagmittag gegen 12:50 Uhr durch aufmerksame Anwohner mit Wasser aus ihren Haushalten gelöscht. Der Brand einer Grasfläche in der Mittleren Bleiche am Samstagabend gegen 19:00 Uhr war ebenfalls schnell gelöscht. Auch hier ist die Ursache unklar.

Wer konkrete Hinweise zu dem Brand der Tiefgarage geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise zu den anderen Bränden an jede Polizeidienststelle oder unter der Tel: 06131/65-0.

Kreis Mainz-Bingen

Zusammenstoß zwischen Motorrad und Rind – Verletzte Motorradfahrerin und Sozia

Bingen-Dromersheim/L420 (ots) – In der Nacht vom 11.06.2023 auf den 12.06.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L420 zwischen Bingen-Dromersheim und Gensingen. Kurz vor Mitternacht befuhr eine 20-jährige Motorradfahrerin mit ihrer 13-jährigen Sozia die genannte Strecke aus Richtung Bingen-Dromersheim kommend.

Hier kollidierte die Motorradfahrerin mit einem auf der Fahrbahn befindlichen Rind einer Herde von etwa 10 Tieren und kam zu Sturz. Beide Fahrzeugnutzerinnen blieben ansprechbar, mussten allerdings mit Verdacht möglicher Frakturen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Kurz zuvor konnte ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer nur durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision vermeiden.

Die Herde konnte eingefangen und auf eine Weide zurückgeführt werden. In der Nacht konnte keine schwerwiegende Verletzung bei einem der Tiere ausgemacht werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand liegt der Grund für den nächtlichen Ausflug der Rinderherde in einem entwendeten Weidezaungerät an der eigentlichen Weide der Rinder.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am Sonntag 11.06.2023 kontrollierten Beamte der PI Bingen gegen 10:35 Uhr in der Saarlandstraße einen 45-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.