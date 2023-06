Mit Luftdruckwaffe auf Verkehrsschilder geschossen

Kaiserslautern (ots) – Im Bereich der Alleestraße ermittelt die Polizei wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Einer Augenzeugin fiel am Sonntagmorgen ein Mann auf, der mit einer Schusswaffe auf Verkehrszeichen schoss. Die umgehend alarmierten Beamten konnten unweit von der gemeldeten Stelle einen 25-Jährigen kontrollieren, der auf die Beschreibung passte.

Bei der Dursuchung der Person fanden die Polizisten eine Luftdruckpistole und die dazugehörige Munition. Eine entsprechende Berechtigung konnte der Kontrollierte nicht vorweisen, sodass die

Gegenstände sichergestellt wurden. Der Mann muss sich nun im Rahmen eines

Ordnungswidrigkeitenverfahrens verantworten. |kfa

Alkoholisierter Motorradfahrer baut Unfall

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagabend kam es zu einem Sturz eines Motorradfahrers auf der Kreisstraße 3 zwischen Hohenecken und Kaiserslautern. Anstatt der Linkskurve zu folgen, fuhr der 61-Jährige geradeaus. Schließlich konnte sich der Kradfahrer nicht mehr halten und stürzte in den Straßengraben. Durch den Sturz verletzte sich der Mann. Das Kraftrad wurde lediglich leicht

beschädigt.

Um die Schwere der Verletzungen abzuklären, musste der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei den Ermittlungen durch die Polizei stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Verunfallten fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Den Unfallfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. |kfa

Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Eine gestohlene Handtasche ist am Sonntagmorgen in der Fliegerstraße gefunden worden. Der ehrliche Finder brachte die Tasche zur Polizei. Als die Besitzerin später die Tasche auf der Dienststelle abholen wollte, stellte sich heraus, dass sie ihr vermutlich am Samstagabend aus dem Auto gestohlen wurde.

Die 20-Jährige hatte ihren Wagen ab 21:30 Uhr in der Straße „Auf dem Sess“ geparkt. Die Umhängetasche hatte sie auf dem Beifahrersitz liegen lassen. Das Fenster war einen kleinen Spalt geöffnet. Diese Gelegenheit hat ein unbekannter Dieb genutzt und sich im Wageninneren bedient.

Als die 20-Jährige am Sonntag gegen 6 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, war die Beifahrertür offen und die Handtasche weg. Nach Überprüfung fehlten Bargeld und die Bankkarte der Frau. Täterhinweise gibt es bislang keine. |elz

Fahrradversteigerung der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Das Polizeipräsidium Westpfalz versteigert am Dienstag 27.06.2023 auf dem Philipp-Mees-Platz eine große Auswahl an Fahrrädern. Los geht es um 11 Uhr. Bereits ab 10 Uhr können die Räder besichtigt werden. Angeboten werden Fahrräder in unterschiedlichen Rahmengrößen und in unterschiedlichen Gebrauchszuständen, vom Bastlerfahrrad bis hin zum gut erhaltenen Trekkingbike.

„Gekauft wie gesehen“ werden die Zweiräder an die Käufer gegen Barzahlung abgegeben.

Bitte unbedingt beachten: Es gibt keine Parkmöglichkeiten auf dem Gelände des Polizeipräsidiums. Bitte nutzen Sie öffentliche Parkplätze. Bringen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit. Die ersteigerten Drahtesel müssen sofort nach der Versteigerung mitgenommen werden. |elz

Verkehrsunfall verursacht und davongefahren

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagabend wurde der Polizei eine Unfallflucht in der Beethovenstraße gemeldet. Die Halterin parkte ihren Honda Civic um 15 Uhr am Straßenrand vor der Hausnummer 100. Als sie drei Stunden später an den Wagen zurückkehrte, sah sie, dass die rechte Seite ihres Fahrzeugs verkratzt war.

Wie es zu den Schäden kam und wer diese verursacht hat, ist derzeit Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. Daher werden Zeugen, die entsprechende Angaben machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserlautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Motorradfahrer landet im Graben

Otterberg (ots) – Ein Motorradfahrer ist am Sonntag 11.06.2023 mitsamt seiner Maschine im Straßengraben gelandet und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der 22-jährige Mann war gegen 14:50 Uhr von Höringen nach Otterberg unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er, vermutlich

wegen überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad.

Er kam von der Straße ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und rutschte mehrere Meter an

der Fahrbahn entlang, wo er schließlich im Graben liegen blieb. Zeugen sicherten die Unfallstelle ab, verständigten den Rettungsdienst und leisteten Erste Hilfe.

Der Biker wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Maschine wurde beschädigt und

musste abgeschleppt werden. |elz