Mehrere Dutzend Hotelgäste wegen Brand evakuiert

Mannheim (ots) – Am Sonntag kam es um kurz nach 11:30 Uhr in C7 zu einem Brand in einem Hotelzimmer. Es gab eine starke Rauchentwicklung, weshalb andere Hotelgäste vorsorglich evakuiert wurden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Der Hotelgast, welcher das fragliche Zimmer bewohnt hatte, wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik gebracht. Andere Gäste wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf knapp 30.00 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnisse war ein technischer Defekt die Ursache. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der Feststellung der genauen Brandentstehung auf.

Fahranfänger baut unter Einfluss von Alkohol und Drogen Unfall

Mannheim (ots) – Am Sonntag um 07 Uhr verursachte ein 19-Jähriger Mercedes-Fahrer im Stadtteil Neckarau einen Unfall und beschädigte hierbei eine Straßenlaterne. Zuvor fuhr der 19-Jährige die Neckarauer Straße in Richtung Rheintalbahnstraße entlang. Bei einem Abbiegevorgang kam der 19-Jährige links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einer Straßenlaterne.

Durch den Aufprall lösten die Airbags des Pkw aus. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die mit der Unfallaufnahme beauftragte Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau konnte bei dem 19-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Der Test ergab einen Wert von 1,54 Promille.

Außerdem stand der 19-Jährige zusätzlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der Überprüfung des Führerscheins konnten der Beamte und die Beamtin feststellen, dass es sich bei dem 19-Jährigen um einen Fahranfänger handelte, der sich noch in der Probezeit befindet.

Das verunfallte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Der 19-Jährige musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt.

Der 19-Jährige hat nun neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkohol -und Drogeneinfluss zu rechnen. Die Höhe des gesamten Sachschadens ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Nach versuchter gefährlicher Körperverletzung auf Supermarktparkplatz Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Im Stadtteil Käfertal kam es auf einem Supermarktparkplatz am Samstag gegen 14:45 Uhr, in der Straße „Am Ullrichsberg“ zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Vorausgegangen war ein Streit zwischen einer 39-jährigen Frau und einem bisher unbekannten Mann. Im Laufe des Streitgesprächs spitzte sich die Situation derart zu, dass der unbekannte Mann

einen vollen Sack mit Hundefutter aus seinem Einkaufswagen nahm und mit diesem versuchte die 39-jährige Frau zu schlagen.

Ein schneller Schritt nach hinten verhinderte jedoch, dass die Frau von dem Sack getroffen wird. Außerdem beleidigte und bedrohte der Mann die Frau mehrfach während der Auseinandersetzung.

Täterbeschreibung:

ca. 170-175 cm groß, ca. 60 Jahre alt, normale Körperstatur, bekleidet mit einer bräunlichen Capri-Hose, einem erdfarbenem T-Shirt und braunen birkenstockähnlichen Schuhe.

Zum Tatzeitpunkt sollen sich mehrere Personen auf dem Parkplatz aufgehalten haben. Daher werden Zeugen, insbesondere diese, die das Geschehen auf dem Parkplatz beobachten konnten, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel: 0621 / 718490, in Verbdingung zu setzen. Das

Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat nun die Ermittlungen wegen der versuchten

gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung aufgenommen.

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich BAB5/BAB6

Sankt Leon-Roth (ots) – Nach dem Verkehrsunfall auf der BAB 5 ist die Unfallaufnahme vor Ort mittlerweile abgeschlossen. Die Unfallursache ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 EUR. Beide am Unfall beteiligte Fahrzeuge mussten durch eine Fachfirma zeitaufwendig abgeschleppt

werden.

Ein 52-jähriger Unfallbeteiligter wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert, konnte allerdings zwischenzeitig wieder entlassen werden.

Durch den Unfall bildete sich ein Rückstau von ca. 5Kilometern Länge. Der rechte Fahrstreifen musste für die Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei gesperrt werden.