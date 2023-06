Männergruppe von Trio mit Schlagstock angegriffen – Zeugen gesucht

Heddesheim (ots) – Am Sonntag wurden 4 junge Männer in der Ahornstraße unvermittelt von einer bisher unbekannten 3-köpfigen Gruppe angegriffen. Um 19:30 Uhr befanden sich die 4 jungen Männer gerade auf dem Nachhauseweg, als sie plötzlich von den 3 Tätern angegriffen wurden. Das Trio führte einen Schlagstock sowie einen weiteren unbekannten Gegenstand mit sich und schlug auf die 4 jungen Männer ein.

Im weiteren Verlauf beschädigte ein Täter den Pkw der Männer, indem er mit dem Schlagstock den linken Außenspiegel abschlug. Aus dem unverschlossenen Pkw entwendete der Täter daraufhin eine Umhängetasche mitsamt Wertgegenständen.

Anschließend flüchtete das Trio fußläufig in unbekannte Richtung.

Durch den Angriff wurden 3 Männer leicht verletzt, der vierte Mann blieb unverletzt. Der entstandene Diebstahl sowie Sachschaden, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/93050 zu melden.

Zu schnell um die Kurve und Unfall verursacht

Hockenheim (ots) – Nach ersten polizeilichen Ermittlungen bog am Sonntag gegen 07:30 Uhr, ein 20-Jähriger mit seinem Kia mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fichtestraße in die Beethovenstraße ab. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte auf einen geparkten Alfa Romeo, der durch die Wucht der Kollision auf einen ebenfalls geparkten BMW geschoben wurde.

Es entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf 30.000 Euro geschätzt wird. Der Kia und der Alfa Romeo mussten schwer beschädigt abgeschleppt werden.

Die Polizei nahm die Ermittlung hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Unbekannter beschmiert Fahrzeug

Schwetzingen (ots) – Am Samstag beschmierte ein bislang unbekannter Täter zwischen 08.50 Uhr und 09.20 Uhr einen geparkten Ford. Der Anwohner parkte sein Fahrzeug im Mittelgewann und ging in sein Haus. Als er zu einem späteren Zeitpunkt zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er auf der Motorhaube seines Fahrzeugs einen großen Schriftzug fest.

Scheinbar war der der Täter mit der Parksituation des Fahrzeughalters nicht einverstanden und gab seinen Unmut über diesen Weg zur Kenntnis. Der Schriftzug ließ sich nicht bislang wegwischen und somit entstand Sachschaden an dem Fahrzeug. Die genaue Höhe ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen zu melden, unter Tel: 06202-2880.

Diebstahl aus Zigarettenautomat

Eschelbronn (ots) – Am Montagmorgen gegen 02.00 Uhr öffneten drei bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße. Vermutlich unter Inanspruchnahme mehrerer Werkzeuge brachen die bislang Unbekannten den Automaten auf. Aus diesem wurde eine unbekannte Anzahl an

Zigarettenschachteln sowie das gesamte Münzfach entwendet, sodass dieser komplett leer zurückblieb.

Die drei Täter konnten durch einen Zeugen beobachtet und wie folgt beschrieben werden: männlich, dunkel gekleidet (vermtl. schwarz) und ca. 20-30 Jahre alt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Sinsheim zu melden, unter Tel: 07261-6900.