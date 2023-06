Fahrscheinkontrolleur von Jugendlichen verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Samstagnachmittag haben drei Jugendliche in der Karlsruher Innenstadt einen Beschäftigten der Verkehrsbetriebe angegriffen und ihn dabei verletzt. Nach derzeitigen Kenntnissen bedrängten drei 15, 16 und 17-Jährige den 24-jährigen Kontrolleur an der U-Strab-Haltestelle am Ettlinger-Tor-Platz derart, dass sich dieser gezwungen sah, einen der jungen Männer von sich wegzuschieben.

Daraufhin eskalierte die Situation und alle drei Jugendlichen gingen mit Schlägen und Tritten auf den Mann los. Am Boden liegend traten die Täter weiter auf ihn ein und flüchteten anschließend.

Ein zufällig privat anwesender Polizeibeamter und zwei weitere Fahrscheinprüfer nahmen die Verfolgung auf und konnten die 3 Tatverdächtigen kurz darauf bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten.

Der Geschädigte wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen

in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Jugendlichen wurden nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihnen droht nun ein Strafverfahren wegen gemeinsam begangener gefährlicher Körperverletzung.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe-Mühlburg (ots) – Eine 32-jährige Fußgängerin wurde am Montagmittag beim Überqueren der Fahrbahn von einem Kleintransporter erfasst und leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Aktuellen Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge überquerte die Fußgängerin

gegen 12:55 die Ludwig-Marum-Straße in nördliche Richtung.

Der Fahrer eines von der Felix-Mottl-Straße nach links in die Ludwig-Marum-Straße einbiegenden

Kleintransporters übersah die Frau offenbar und streifte sie mit seinem Fahrzeug kurz bevor diese den gegenüberliegenden Gehweg erreicht hatte. Trotz der Kollision fuhr der Mann anschließend in Richtung Blücherstraße davon.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die 32-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand Prellungen an der linken Körperseite zu, weshalb sie vom alarmierten Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Den flüchtigen Unfallverursacher beschrieb die Fußgängerin als Mann mit Bart. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Sprinter handeln.

Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Drei Einbrüche in Durlacher Vereinsheime

Karlsruhe-Durlach (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag gewaltsam in 3 Vereinsheime in der Unteren Hub in Durlach ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die Einbrecher jeweils durch aufhebeln von Türen in die Räume, Hütten oder Schuppen der Vereine.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde bei den Einbrüchen nichts entwendet. Es entstanden jedoch Sachschäden, die sich bislang noch nicht abschließend beziffern lassen. Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach sucht nach Zeugen, die sich unter Tel: 0721 49070 melden können.

Zwei Einbrüche in Imbissbetriebe

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen Mittwoch und Samstag gewaltsam Zutritt in ein Imbissrestaurant in der Grötzinger Eisenbahnstraße verschafft. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in das Innere. Anschließend nahmen die Diebe Bargeld, Lebensmittel und Küchengeräte im Wert von mehreren hundert Euro an sich.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. In der Nacht zum Samstag scheiterten ebenfalls unbekannte Täter an den massiven Einbruchsicherungen eines Imbissstands Am Storrenacker in Hagsfeld. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweisgeber zum Einbruch in Grötzingen werden gebeten, sich unter Tel: 0721 49070 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu wenden. Zum Einbruch in Hagsfeld nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter Tel: 0721 967180 die Hinweise entgegen.

Kreis Karlsruhe

Vandalismus in Schule

Blankenloch (ots) – Bislang noch unbekannte Täter verschafften sich am frühen Samstag Zutritt in eine Schule in Blankenloch und richteten darin diverse Sachschäden an. Ersten Hinweisen zufolge kommen mehrere Kinder als Verantwortliche in Betracht. Um 18:22 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über Rauch und vermeintliche Hilferufe aus der Schule in der Hauptstraße.

Vor Ort eingetroffen stellte die Polizei fest, dass wohl kurz zuvor unbekannte Personen im Gebäudeinneren einen Feuerlöscher betätigt hatten. Einen zunächst befürchteten Gebäudebrand konnte die ebenfalls alarmierte Feuerwehr frühzeitig ausschließen.

Im Schulgebäude fand die Polizei deutliche Spuren von Vandalismus vor. So wurden in zahlreichen Räumen Gegenstände herumgeworfen, beschädigt und verunreinigt. Die Verursacher hatten indes schon das Weite gesucht.

In einer ersten Schätzung belaufen sich die Kosten für die entstandenen Sachschäden sowie die erforderlichen Reinigungsarbeiten auf mehrere tausend Euro. Der Schulbetrieb muss in der Folge am heutigen Montag ausfallen.

Der Polizeiposten Stutensee hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel: 0721 967180 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt – Trio dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Drei Tatverdächtige im Alter von 30 bzw. 31 Jahren wurden am Sonntagabend nach

einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ettlingen-Schöllbronn vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden die Männer im Laufe des heutigen Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte eine Anwohnerin am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr, als sie das Wohnhaus ihrer urlaubsabwesenden Nachbarn betrat, um die dortigen Katzen zu versorgen, wie zwei zunächst unbekannte Männer fluchtartig das Haus verließen.

Die Nachbarin verständigte daraufhin die Polizei. Weitere Zeugen nahmen wahr, dass die beiden Männer in ein Auto einstiegen und zusammen mit einer weiteren Person davonfuhren.

Eine Polizeistreife, die kurz darauf am Tatort eintraf, stellte fest, dass die Einbrecher zunächst eine Scheibe eingeschlagen und anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Zudem hatten die Diebe offenbar versucht, einen Tresor im Keller des Hauses zu öffnen.

Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber fahndeten daraufhin nach den Tätern. In Ettlingen erkannten Beamte das mutmaßliche Fluchtfahrzeug wieder und nahmen daraufhin den 31-jährigen Fahrer vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen führten zu einer Anschrift in Rastatt.

Dort unterzogen Polizeibeamte des Polizeireviers Rastatt gegen 21:15 Uhr zwei 30-jährige Männer

einer Kontrolle und nahmen sie als mutmaßliche Mittäter ebenfalls vorläufig fest. Zur Spurensicherung am Tatort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen die drei georgischen Staatsangehörigen dauern an.

Flächenbrand in Kirrlach

Waghäusel-Kirrlach (ots) – Bei einem Flächenbrand auf einem bewirtschafteten Feld in Waghäusel-Kirrlach wurden am Samstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt und ein Anhänger sowie ein Gartenhaus beschädigt. Nach derzeitigem Sachstand geriet das etwa 3 Hektar große Feld nahe der St.Leoner Straße gegen 17 Uhr in Brand. In der Folge griffen die Flammen auf einen Fahrzeuganhänger sowie eine Gartenhütte über.

Der alarmierten Feuerwehr gelang es durch ihr rasches Eingreifen ein Ausbreiten der Flammen auf weitere angrenzende Grundstücke zu verhindern. Im Zuge der Löscharbeiten zogen sich ein Feuerwehrmann und eine Grundstücksbesitzerin offenbar leichte Verletzungen zu.

Da die Brandursache zunächst unklar war, wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Vor Ort ergaben sich für die Ermittler keine Hinweise auf eine strafrechtlich relevante Brandursache. Der entstandene Sach- und Flurschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 25.000 Euro.

Fassadenbrand greift auf Holzspancontainer über

Malsch/Landkreis Karlsruhe (ots) – Am Samstag 10.06.2023 wurde die Freiwillige Feuerwehr Malsch um 10:28 Uhr in die Siemensstraße zu einer Brandentwicklung in einem Gebäude alarmiert. In einem Holzbearbeitungsbetrieb kam es zu zu einem Brand an der Gebäudefassade. Im unmittelbar angrenzenden Holzspancontainer kam es hierdurch zu einem Schwelbrand.

Während Mitarbeiter des Unternehmens erste Löschmaßnahmen ergriffen, trafen bereits die ersten Feuerwehrkräfte ein. Hier wurde dann von Einsatztrupps unter Atemschutz mit dem Ablöschen der brennenden Fassade begonnen. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurde um 10:34 Uhr die Alarmstufe erhöht und es wurden alle Abteilungen der Feuerwehr Malsch dazualarmiert.

Mit der Drehleiter der mitalarmierten Feuerwehr aus Ettlingen wurde ein Teil der Dachverkleidung entfernt, um mögliche Glutnester abzulöschen. Weitere Feuerwehrkräfte waren bei der Brandbekämpfung des Holzspancontainers eingesetzt. Gegen 11:00 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet. Die Feuerwehr war noch bis 13:30 Uhr im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren aus Malsch und Ettlingen waren insgesamt mit 11 Fahrzeugen und über 40 Einsatzkräften unter der Leitung des Malscher Kommandanten Thomas Schmid im Einsatz. Der Rettungsdienst unter der organisatorischen Leitung von Marian Wlodarsch war mit einem Notarzt, einem Rettungswagen und der DRK Ortsbereitschaft Malsch mit insgesamt 13 Personen vor Ort. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei war ebenfalls an der Einsatzstelle.

Unfall auf der L 609 – Fußgänger verstorben

L609 (ots) – Der bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 609 zwischen Palmbach und Waldbronn, erlag der lebensgefährlich verletzte 64-Jährige am 09.06.2023 seinen Verletzungen.

Meldung vom 07.06.2023 (ots) – Ein 64-jähriger Fußgänger wurde am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 609 zwischen Palmbach und Waldbronn von einem Lkw erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Zur Versorgung des Verunglückten war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der 64-Jährige gegen 14:35 Uhr aus bislang nicht näher bekannten Gründen auf der Fahrbahn der L 609, als er von einem in Richtung Waldbronn fahrenden Tanklastkraftwagen erfasst wurde. Der Fußgänger zog sich dabei offenbar lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der 59-jährige Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die L 609 musste für die Zeit der Unfallaufnahme im betreffenden Abschnitt voll gesperrt werden.

Einbrüche im südlichen und nördlichen Landkreis

Landkreis Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Mittwochabend und

Samstagmorgen in ein Sportartikelgeschäft, ein Imbiss-Restaurant und einen Kiosk eingebrochen. Tatorte waren Eggenstein-Leopoldshafen, Mörsch und Neuburgweier.

In der Mainzer Straße in Leopoldshafen drangen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Räume eines Sportartikelgeschäftes ein. Dort entwendeten sie Bargeld in Höhe von ungefähr 1.600 Euro. Ob auch andere Gegenstände abhandengekommen sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldstadt unter 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

In Mörsch brachen bislang unbekannte Täter in ein Imbiss-Restaurant in der Industriestraße ein. Der Tatzeitraum lässt sich hier auf die Zeit zwischen Mittwoch 18 Uhr und Freitag 12 Uhr eingrenzen. Bei der Tat ist ein geringer Bargeldbetrag gestohlen worden.

Bei dem Kioskeinbruch in der Rheinstraße in Neuburgweier zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Gegenstände abhandengekommen.

In den beiden letztgenannten Fällen bittet das Polizeirevier Ettlingen Hinweisgeber darum, sich unter 07243 32000 zu melden.