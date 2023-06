Wiesbaden (ots)-(pl) – Eine 52-jährige Frau lag am Samstag 10.06.2023 zwischen 18-19 Uhr, auf dem Platz der Deutschen Einheit, an einem Baum, als sich ein fremder Mann neben sie legte. Auf ihre Zurückweisung reagierte der dunkelhäutige Mann aggressiv, schlug ihr ins Gesicht und warf eine Flasche in ihre Richtung. Im weiteren Verlauf zog der Mann seine Hose herunter und drückte den Kopf der Frau in seinen Schritt.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, dunkle Hautfarbe und trug eine Glatze. Er war mit einem roten T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter Tel: (0611) 345-0 entgegen.