Mannheim (ots) – Am Montagmorgen 12.06.2023 kam zu einer Blockadeaktion auf dem Kaiserring zwischen Wasserturm und Hbf in Fahrtrichtung Hbf, die zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen führte. An der Aktion waren 7 Personen beteiligt, von denen sich 6 Personen festgeklebt hatten. Bei einer Person musste ein Randstein mit herausgelöst werden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort und lösten die Personen von der Fahrbahn,

was sich bei 2 Personen langwieriger gestaltete.

Seit 09.50 Uhr ist die Strecke wieder frei und der Verkehr fließt. Die beteiligten Personen müssen mit einer Anzeige wegen Nötigung und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz rechnen.