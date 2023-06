Kaiserslautern – Timo Holstein hat seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. Das Dansenberger Eigengewächs, das bereits im Herbst 2018 als A-Jugendlicher sein erstes Drittligaspiel bestritten hat, wird in der neuen Saison gemeinsam mit Neuzugang Luca Stolze das Duo auf der Linksaußenposition bilden.

Der 22-jährige hält seit 2005 ununterbrochen dem TuS die Treue und will sich mit Fleiß und Ehrgeiz weiter verbessern:

„Ich freue mich, weitere zwei Jahre in der 1. Mannschaft spielen zu dürfen und mich dabei handballerisch weiterzuentwickeln. Das bleibt natürlich mein oberstes Ziel. Mit einem fast neu zusammengestellten Team geht es in die nächste Saison und ich hoffe, dass wir mit attraktivem Handball die TuS-Fans wieder zahlreicher in die Halle locken können“,