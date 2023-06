Frankfurt – Bahnhofsviertel: Goldkettenraub – Täter festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 19-Jähriger fiel zivilen Beamten in der Nacht von

Samstag auf Sonntag (11.06.2023) im Bahnhofsviertel durch sein konspiratives

Vorgehen auf. Sie hefteten sich an seine Fersen. Es kam wenig später zum Raub

einer Halskette und der Festnahme des jungen Täters.

Ein 64 Jahre alter Mann ging gegen 0.55 Uhr die Moselstraße entlang, als ihn der

19-Jährige erspähte und ihm schnellen Schrittes folgte. Er holte ihn ein und

legte nun seinen rechten Arm um die Schulter des Mannes. Zwischen beiden kam es

zu einem kurzen Gerangel. Der 19-Jährige riss dem 64-Jährigen dessen Goldkette

vom Hals und ergriff anschließend die Flucht. Die Zivilfahnder eilten dem Täter

sofort hinterher und ließen bei ihm in der Niddastraße die Handschellen klicken.

Nach der Festnahme kam der wohnsitzlose Räuber in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Ostend: Hoher Schaden bei Brand

Frankfurt (ots) – (dr) Am Freitag, den 09. Juni 2023, kam es am Abend auf dem

Betriebsgelände eines Entsorgungsbetriebes in der Intzestraße zu einem Brand an

einer Abfallsortieranlage.

Nach mehreren Knallgeräuschen und Auslösung eines Alarms auf dem Gelände, wurde

auch die Feuerwehr alarmiert, als sich im Bereich der Abfallsortieranlage ein

Feuer entwickelte. Mehrere Zeugen hatten dies bemerkt. Mit starken Kräften

gelang es schließlich, den Brand zu löschen.

Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt. Jedoch wurde die Anlage stark

beschädigt sowie ein Schaden am Hallendach festgestellt. Auch kam es zu einem

Defekt an einer Pumpe der Sprinkleranlage. Insgesamt dürfte die Schadenssumme

nach ersten Schätzungen bei über 1.000.000 Euro liegen.

Derzeitige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass möglicherweise nicht

ordnungsgemäß entsorgte Akkus den Brand ausgelöst haben könnten.

Frankfurt – Kalbach-Riedberg: Unbekannter entblößt sich vor Kind

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 11-jähriges Mädchen befand sich am Samstag, den 10.

Juni 2023, zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als ein bislang unbekannter Mann auf

einem hellroten E-Scooter auf sie zugefahren kam.

Der Unbekannte hielt gegen 11.30 Uhr in der Straße „Am Himmerich“ unmittelbar

vor der Geschädigten mit dem E-Scooter, sprach sie kurz an, entblößte sich und

zeigte sich ihr in schamverletzender Weise. Als sie daraufhin begann, laut zu

schreien, fuhr der Mann auf dem E-Scooter in Richtung Riedbergzentrum davon. Der

danach vom Mädchen aufgesuchte Vater verständigte die Polizei. Eine Fahndung

nach dem geflüchteten Täter verlief jedoch ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 170 cm groß, blonde/braune, kurze Haare,

kantiges Gesicht (stark ausgeprägte Kieferknochen); bekleidet mit einem beigen

T-Shirt und einer kurzen, hellgrauen Hose; fuhr mit einem hellroten E-Scooter

eines Verleihbetriebes.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-51399 in

Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Sachsenhausen: Randalierer in Mehrfamilienhaus festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 32-jähriger Mann sorgte am Samstagvormittag (10. Juni

2023) in Sachsenhausen für einen Polizeieinsatz. Mehrere Beamte konnten ihn

überwältigen. Zuvor randalierte dieser in einem Mehrfamilienhaus.

Über den Notruf erhielt die Polizei Kenntnis von einem 32-jährigen Anwohner des

Ziegelhüttenweges, der in einem Mehrfamilienhaus herumschreien würde und die Tür

von Nachbarn beschädigt habe. Bereits in der Vergangenheit fiel dieser durch

sein aggressives Verhalten auf, weshalb gleich mehrere Streifenteams die

gemeldete Anschrift aufsuchten.

Vor Ort hatte sich der Mann bereits wieder in seine Wohnung zurückgezogen. Nach

Rücksprache mit der Bereitschaftsrichterin ordnete diese eine Türöffnung für

eine Ingewahrsamnahme an. Zwischenzeitlich hatte sich der Mann auf den Balkon

begeben und einem Nachbarn ins Gesicht gespuckt. Im weiteren Verlauf wurde die

Tür geöffnet. Die Beamten trafen den 32-Jährigen auf dem Boden sitzend in seinen

Wohnräumen an. Zunächst ließ er sich widerstandslos festnehmen. Im Hausflur

stieß er jedoch seinen Kopf unvermittelt gegen einen Helm eines Beamten, sodass

er zunächst fixiert werden musste. Dabei setzte er sich zur Wehr, begann

Beleidigungen gegen die Polizisten auszusprechen und auch zu spucken.

Der Festgenommene wurde in der Folge von mehreren Beamten in das Zentrale

Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums verbracht. Auch als der Beschuldigte der

Richterin vorgeführt wurde, ließ sich dieser nicht beruhigen, entblößte sich und

machte eine abfällige Geste. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 1,6 Promille. Der Mann wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Frankfurt – Innenstadt / Hausen: Beleidigung und Bedrohung

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstagmorgen, den 10. Juni 2023, kam es in einer

U-Bahn zu einem Vorfall, bei dem ein 26-jähriger Mann von drei bislang

unbekannten Tätern beleidigt und bedroht wurde.

Der Geschädigte hielt sich gegen 05:20 Uhr in einer U-Bahn der Linie U6 auf, die

von der Hauptwache in Richtung Hausen unterwegs war. Während der Fahrt kam einer

der Täter auf ihn zu und beleidigte ihn unvermittelt. Anschließend ging der

Unbekannte zunächst zu seinen zwei Begleitern. In der Folge hinderte das Trio

den 26-Jährigen, an einer Haltestelle auszusteigen. Des Weiteren bedrohte einer

von ihnen den Geschädigten verbal und mit einem Messer. Erst als sie von einem

Zeugen angesprochen wurden, ließen die Täter von dem Geschädigten ab. Sie

verließen die U-Bahn an der Haltestelle „Große Nelkenstraße“ und verschwanden in

unbekannte Richtung.

An der Endhaltestelle „Hausen“ verständigte der Zeuge die Polizei. Eine Fahndung

nach den geflüchteten Tätern verlief ohne Ergebnis. Der 26-jährige Geschädigte

und der Zeuge blieben unverletzt.

Personenbeschreibung:

Täter: Männlich, circa 185 cm groß, dünne Statur, Hämatom unter dem rechten

Auge; trug ein schwarzes Oberteil und Jeans.

Täter: Männlich, circa 180 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare; trug eine schwarze Jacke und Jeans.

Täter: Männlich, circa 170 cm groß, stämmige Statur, Tattoo auf Arm;

bekleidet mit schwarzem T-Shirt, Jacke, Jeans; trug eine Umhängetasche.



Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich mit dem 11. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 -11000 in Verbindung zu setzten oder

bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt: Firmenlauf „J.P. Morgan Corporate Challenge“ in Frankfurter Innenstadt – Hinweise der Polizei

Frankfurt (ots) – Am Mittwoch, den 14. Juni 2023, findet der 29. Firmenlauf

„J.P. Morgan Corporate Challenge“ statt. Auch dieses Jahr werden wieder

Zehntausende erwartet, die gemeinsam durch die Straßen Frankfurts laufen. Die

Strecke ist 5,6 Kilometer lang und verläuft durch die Innenstadt.

Am Tag der Veranstaltung wird es ab ca. 15.00 Uhr zu umfangreichen

Straßensperrungen kommen. Davon werden auch einige Parkhäuser im

Innenstadtbereich betroffen sein, so dass diese nur eingeschränkt erreichbar

sein werden. Ebenfalls kann es im Personennahverkehr zu Einschränkungen kommen.

Informationen hierzu erhalten Sie unter anderem auf den Internetseiten des

Veranstalters (https://www.jpmorganchasecc.com/de/frankfurt) sowie des

Rhein-Main-Verkehrsbundes (https://www.rmv.de).

Auf unseren Social-Media-Kanälen bei Twitter und Instagram @Polizei_Ffm erhalten

Sie Informationen rund um die Themen Verkehrseinschränkungen und Sicherheit.

Die Frankfurter Polizei rät, an dem Veranstaltungstag die öffentlichen

Verkehrsmittel zu nutzen, sowie den Innenstadtbereich zu umfahren.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen erfolgreichen Lauf!

Feuer in einem Entsorgungsbetrieb im Frankfurter Osthafen

Frankfurt am Main (ots)

Gegen 22:00 Uhr wurden die ersten Einheiten der Feuer- und Rettungswache 40 zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Bereich eines Entsorgungsbetriebes in der Intzestraße alarmiert.

Unmittelbar wurde eine komplette Verrauchung der rund 50.000qm großen Halle festgestellt. Die stationäre Löschanlage des Betriebes hatte bereits ausgelöst. Entsprechend dieser Erkenntnisse wurde sofort das Alarmstichwort angepasst und umfängliche Einheiten nachalarmiert.

Im Zuge der Erkundungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen wurde das Feuer im Bereich der Sortieranlage zur Verwertung von Abfallprodukten lokalisiert. Durch die insgesamt rund 90 tätigen Einsatzkräfte wurden in Folge von innen und von außen die Löscharbeiten eingeleitet. Zum Einsatz kam eine Drehleiter und mehrere Rohre, sowie eine Vielzahl von Atemschutzgeräteträgern. Hierbei wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr durch Ihre Kollegen mehrerer Freiwilliger Feuerwehr Einheiten unterstützt. Zum Einsatz kam im Weiteren die Sonderheit Belüftungsmanagement zur Entrauchung des weitläufigen Gebäudekomplexes. Der Betreiber unterstützte darüber hinaus zielführend die Arbeiten der Feuerwehr mit schwerem technischen Gerät, sodass nach rund zwei Stunden „Feuer aus“ gemeldet werden konnte.

Erforderliche kleinere Nachlöscharbeiten, die abschließende Entrauchung des Objektes und resultierende Aufräumarbeiten werden bis weit in die Nacht hin andauern. Verletzt wurde niemand. Für die umliegende Bevölkerung des Osthafens und Ostendes bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Die Bezifferung der Schadenssumme und eine Brandursachenermittlung wird Sachstand der anstehenden kriminaltechnischen Ermittlungen durch die Polizei sein.