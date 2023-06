Zimmerbrand mit vier Betroffenen in Crainfeld

Grebenhain (ots)

In der Nacht von Samstag (10.06.) auf Sonntag (11.06.) kam es um kurz nach Mitternacht zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Grebenhainer Ortsteil Crainfeld. Im Kinderzimmer der betroffenen vierköpfigen Familie kam es nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen vermutlich durch einen Akku bzw. ein Ladegerät zu dem Brand, der durch den 34-jährigen Familienvater selber mittels Feuerlöscher bekämpft werden konnte. Durch die alarmierten Wehren aus Crainfeld und Grebenhain wurde das Gebäude auf weitere Brandherde überprüft, was aber ohne Ergebnis verlief. Die weiteren Bewohner des Hauses konnten das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen. Da der 34-Jährige offenbar Rauchgase eingeatmet hatte, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch seine 35-jährige Frau und die beiden 2 und 5 Jahre alten Kinder kamen zur medizinischen Überprüfung in ein Krankenhaus. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die restlichen Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von 20.000,- EUR. Neben den aufgeführten Feuerwehrkräften war eine Streife der Polizeistation Lauterbach mit der Sachverhaltsaufnahme befasst. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei des Vogelsbergkreises in Alsfeld geführt.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten auf der Autobahn A 7, Höhe Großenmoor

In den Morgenstunden des Sonntags (11.06.) meldete eine Verkehrsteilnehmerin bei der Rettungsleitstelle einen Verkehrsunfall auf der Autobahn A 7 in Fahrtrichtung Norden. Etwa in Höhe der Tank- und Rastanlage Großenmoor Ost stehe ein dunkler Pkw im Graben. Beim Eintreffen der Polizei konnten zwei männliche Personen neben einem verunfallten Pkw angetroffen werden. Es handelte sich dabei um den 28-jährigen Fahrzeugführer aus Ütze (Niedersachsen – Nähe Hannover), welcher mit seinem 53-jährigen Vater die Autobahn befuhr. Laut ersten Erkenntnissen kam der schwarze Passat gegen 04.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Graben. Anschließend konnte das Fahrzeug erst durch einen Baum gestoppt werden. Dabei wurden beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt und zur Abklärung der Unfallfolgen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe.

Alleinunfall eines Motorradfahrers mit leichtem Personenschaden

Hilders (ots)

Am Samstag (10.06.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Motorradfahrer mit zwei Begleitern in einer Kolonne die Wasserkuppenstraße in Hilders, OT Dietges, in Richtung Wasserkuppe. Kurz vor dem Ortsausgang kam der Mann aus Neuhof, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Honda Motorrad auf das unbefestigte Bankett neben der Fahrbahn. Infolgedessen geriet das Kraftrad außer Kontrolle und fuhr schließlich in den Straßengraben, wo es dann zum Liegen kam. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht. Der 81-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Kraftrad entstand leichter Sachschaden von insgesamt circa 150 Euro.

Motorradfahrer stürzt bei Ausweichmänover -leicht verletzt-

Am Freitag, dem 09.06. gegen 11.35 Uhr befuhr ein 72-jähriger Fuldaer mit seinem Leichtkraftrad die Von-Schildeck-Straße in Richtung Künzell. Ein ihm entgegenkommender 70-jähriger Dacia Fahrer wollte verbotswidrig nach links in die Brauhausstraße abbiegen. Dadurch erschrak der Motorradfahrer und bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei rutschte das Krad weg und kam zu Fall. Zu einer Berührung der beiden Beteiligten ist es nicht gekommen. Der Kradfahrer verletzte sich bei dem Unfall, musste aber zum Glück nicht im Krankenhaus behandelt werden. Nach einer Untersuchung vor Ort konnte dieser entlassen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 1000 Euro.

Bad Hersfeld – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 09.06.23 um 13:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Autoteile in der Landecker Str. in Bad Hersfeld zu einer sogenannten „Unfallflucht“. Ein Klein-LKW stieß beim Rangieren gegen ein abgestelltes Kraftrad „Vespa“, welches daraufhin umfiel und beschädigt wurde. Die Fahrerin des LKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 4000,- Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, zu melden.

Neuenstein-Obergeis – Verkehrsunfall mit Sachschaden:

Am Freitag, 09.06.23 kam es um 16:10 Uhr in Obergeis, Am Sportfeld, zum Zusammenstoß zweier PKW´s. Eine 66-Jährige aus Neuenstein wollte nach links in eine Seitenstraße abbiegen und soll zuvor nach rechts ausgeholt haben. Ein 24-jähriger aus dem Landkreis fuhr mit seinem PKW unmittelbar hinter der anderen Verkehrsteilnehmerin. Er war wohl in der Annahme, diese wolle am rechten Fahrbahnrand halten und setzte zum Linksüberholen an. Die 66-Jährige bog nun nach links ab und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf 9000,- Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, zu melden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr in Fulda in der von-Schildeck-Straße zu einem Verkehrsunfall in Höhe eines Kinos. Ein 74-jähriger Tourist aus Norwegen fuhr mit seinem Mercedes E300 in Richtung der „Kino-Kreuzung“. Er wollte dabei die Spur nach links wechseln, um anschließend nach links in die Frankfurter Straße abzubiegen. Dabei übersah er den Mercedes C250 eines 50-jährigen Fuldaers, der sich versetzt links neben ihm befand. Es kam zur Berührung der beiden Fahrzeuge, die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 10.000 Euro.

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Am Freitagmittag kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Justus-Liebig-Centers in Petersberg. Eine 30-jährige Hünfelderin stieß beim Ausparken mit ihrem Hyundai gegen einen hinter ihr befindlichen Skoda eines 49-jährigen Bad Salzschlirfers. Dessen 45-jährige auf dem Beifahrersitz befindliche Ehefrau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf cirka 1000 Euro.

Verkehrsunfall im Bereich der B27 Haunetal-Neukirchen – Rollerfahrer verletzt

Fulda (ots)

Am Freitag (09.06.2023) kam es gegen 15:58 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B27. Ein 22-jähriger Hünfelder war mit seinem Kleinkraftrad-Roller auf der Bundesstraße unterwegs. Er wartete im Bereich Neukirchen zunächst an einer Bushaltestelle und wollte anschließend die B 27 kreuzen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen Autofahrers aus Bebra, welcher die B 27 in Richtung Hünfeld befuhr, es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 4000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall auf B 27 im Bereich Ludwigsau – mit drei verletzten Personen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Freitag, dem 09.06.2023, gegen 11.00 Uhr, kam es auf der B 27, zwischen Bebra-Blankenheim und Ludwigsaus-Friedlos, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 76-jähriger, aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammender PKW-Fahrer, befuhr die B 27 in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Er wollte einen LKW mit Anhänger überholen und übersah hierbei einen entgegenkommenden PKW, welcher von einem 31-jährigen aus dem Raum Kassel geführt wurde. Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf stieß der Wagen des Unfallverursachers in die dortige Schutzplanke, wurde abgewiesen und kollidierte mit einem weiteren entgegenkommenden PKW. Dieser PKW wurde von einer 46-jährigen, ebenfalls aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammenden Frau, geführt. Alle drei Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf etwa 42.500 Euro geschätzt. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. Vor Ort waren drei Rettungswagenbesatzungen eingesetzt. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs dauern derzeit an.

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Krad-Fahrer am 09.06.2023, B 254 Eudorf – Schrecksbach, Höhe Hofgut Dotzelrod

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld – Am Freitag, 09.06.2023, um 21:30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Krad-Fahrer die B 254 aus Eudorf kommend in Fahrtrichtung Schrecksbach. In Höhe des Hofgutes Dotzelrod kam der Kradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer tödlich verletzt. Die beiden PKW Insassen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 36.000 Euro. Zur Unterstützung des hinzugezogenen Unfallgutachters wurde die Feuerwehr Alsfeld mit 2 Lichtmastwagen verständigt. Die B254 war zwischen 21:30 Uhr und 01:00 Uhr voll gesperrt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 254 – 30-jähriger Kradfahrer tödlich verletzt

Alsfeld (ots)

Alsfeld – Am Freitag (09.06.2023) befuhr ein 30-jähriger Krad-Fahrer aus Alsfeld gegen 21.30 Uhr die B 254 aus Eudorf kommend in Fahrtrichtung Schrecksbach. In Höhe des Hofgutes Dotzelrod kam der Kradfahrer mit seinem Motorrad Honda nach einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Pkw VW Passat zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer tödlich verletzt. Die beiden Pkw-Insassen aus Fritzlar (25 Jahre und 62 Jahre) blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von 36.000 Euro. Zur Unterstützung des hinzugezogenen Unfallgutachters wurde die Feuerwehr Alsfeld mit 2 Lichtmastkraftwagen verständigt. Die B254 war aufgrund der Einsatzmaßnahmen dreieinhalb Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.