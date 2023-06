Diebstahl aus Gaststätte

Tatort: 35781 Weilburg, Mauerstraße Tatzeit: Samstag, 10.06.2023, 22:30 Uhr Sachverhalt: Ein unbekannter Täter betrat gegen 22:30 Uhr eine Gaststätte in der Mauerstraße in Weilburg. Er bestellte ein Getränk, trank es schnell aus und bezahlte. Anschließend begab er sich hinter die Theke, schwenkte dort eine Jacke und bedankte sich überschwänglich für den Service. Unmittelbar darauf verließ er die Gaststätte wieder. Wenig später wurde das Fehlen einer Kellner-Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld festgestellt. Die genaue Summe des Stehlguts ist derzeit nicht bekannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tatort: 35796 Weinbach, K422 zwischen Weilburg-Kubach und Weinbach-Freienfels Tatzeit: Samstag, 10.06.2023, 23:51 Uhr Sachverhalt: Der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads Aprilia befuhr die K422 von Weilburg-Kubach kommend in Richtung Weinbach-Freienfels. Im Bereich einer Linkskurve vor der Einmündung zur L3025 kam er durch einen Bremsfehler nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb, mitsamt seinem Fahrzeug, am Fuß der Böschung in einem Haufen Gehölzschnitt liegen. Der Fahrer erlitt Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Zigarettenautomat entwendet

Tatort: 65618 Selters-Eisenbach, Mühlstraße 13 Tatzeit: Sonntag, 11.06.2023, 01:30 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter hebelten einen Zigarettenautomat von der Hauswand. Der Automat wurde in einen weißen Kastenwagen transportiert. Mit diesem Kastenwagen flohen die Täter in unbekannte Richtung. Bereits in der Nacht zuvor hatten unbekannte Täter versucht den Automaten von der Wand zu hebeln. Dies misslang ihnen aber.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Auto mit Lack beschmiert

Tatort: 65599 Dornburg-Langendernbach, Mühlgasse Tatzeit: Freitag, 09.06.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 10.06.2023, 18:00 Uhr Sachverhalt: Ein unbekannter Täter beschmierte einen silbernen Kia-Ceed mit Lack. Das Fahrzeug war an der Straße vor der Wohnanschrift der Geschädigten abgestellt. Der Sachschaden baläuft sich auf etwa 300,-EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Kennzeichendiebstahl

Tatort: 65618 Selters-Eisenbach, Hauser Weg Tatzeit: Freitag, 09.06.23, 20:30 Uhr bis Samstag, 10.06.23, 07:30 Uhr Sachverhalt: Ein unbekannter Täter entwendete das vorderes Kennzeichen RÜD-DD 458 welches für einen weißen Peugeot Boxer ausgegeben wurde.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Metall

Tatort: 65549 Limburg, Akazienweg 2 Tatzeit: Samstag, 09.06.23, 09:15 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter entwendeten von einer Baustelle ca. 100m Kupferkabel, Zinn und andere Metalle, sowie eine Wasserzähleruhr. Der Schaden beziffert sich auf ca. 5000,-EUR. Durch einen Zeugen konnte als Tatfahrzeug konnte ein weißer Peugeot Boxer mit dem bulgarischen Kennzeichen P0704KP genannt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Ortsschild geklaut

Tatort: 65551 Limburg-Lindenholzhausen, Frankfurter Straße, Ortseingang von Limburg kommend Tatzeit: in der Nacht von Freitag, 09.06.23 auf Samstag, 10.06.23 Sachverhalt: Unbekannte Täter entwendeten das Ortsschild von Lindenholzhausen von Limburg kommend.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Mehrere versuchte Einbrüche im Stadtgebiet Bad Camberg

Tatort: 65520 Bad Camberg, Pommernstraße, Limburger Straße, Ostpreußenstraße und Röntgenstraße Tatzeiten: in der Nacht von Samstag, 10.06.23 auf Sonntag, 11.06.23 Sachverhalt: Unbekannte Täter versuchten die Haustüren von mehreren Mehrfamilienhäusern aufzuhebeln. Es bleib aber jeweils beim Versuch. Es entstand lediglich Sachschaden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Parkplatzgelände Globus Einkaufsmarkt

Unfallort: 65549 Limburg, Mundipharmastraße

Tatzeit: Freitag 09.06.2023, 10:15 Uhr – 10:55 Uhr

(ra) Der oder die Fahrer/in beschädigte einen geparkten, weißen PKW BMW auf dem Gelände des Einkaufmarktes und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Diebstahl

Tatort: 65549 Limburg, Neumarkt, Parfümerie Douglas

Tatzeit: Freitag, 09.06.2023, 18:21 Uhr

Zwei unbekannte Täter steckten verschiedene Parfüms in Höhe von 1200EUR in eine mitgeführte Einkaufstasche, um diese zu entwenden. Einer aufmerksamen Verkäuferin gelang es, den Tätern die Tasche wegzunehmen. Die Täter flüchteten unerkannt in Richtung Bahnhof Limburg.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an PKW in Tiefgarage

Tatort: 65549 Limburg, Ferdinand-Dirichs-Straße

Tatzeit: Mittwoch, 07.06.2023, 07:30 Uhr – 16:23 Uhr

Wie erst wenige Tage später angezeigt wurde, kam es bereits am 07.06.2023 zu einer Sachbeschädigung eines, in einer frei zugänglichen Tiefgarage stehenden, PKW BMW (schwarz). Hierbei wurde der PKW mittels eines scharfen Gegenstandes zerkratzt, wobei ein Sachschaden von 150EUR entstand.

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen, die unter der 06431-91400 Hinweise zur Tat machen können.

Diebstahl im Freibad Limburg

Tatort: 65549 Limburg, Am Hausstein

Tatzeit: Freitag, 09.06.2023, 15:00 Uhr – 19:00 Uhr

Unbekannter Täter entwendete aus einem verschlossenen Spind im Freibad Limburg Nike Turnschuhe im Wert von 125EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Brand

Tatort: 65520 Bad Camberg Erbach, Brunnenplatz

Tatzeit: Samstag, 10.06.2023, 01:15 Uhr

Zu einem Sachschaden in Höhe von 2500EUR kam es in Bad Camberg Erbach, als ein Grill in Brand geriet. In unmittelbarer Nähe befanden sich weitere Gegenstände, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Körperverletzung

Tatort: 65556 Limburg, Elzer Straße, Diskothek Empire

Tatzeit: Samstag, 10.06.2023, 04:17 Uhr

Zwei namentlich bekannte Personen gerieten beim Verlassen der Diskothek in Streit, wobei der 39-jährige Täter aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, dem 40-jährigen Geschädigten aus Altendiez in den Rücken schlug. Der Geschädigte wurde durch den Schlag verletzt und ins St. Vincenz-Krankenhaus Limburg verbracht.

Diebstahl von Fahrrad aus Garage

Tatort: 65594 Runkel Arfurt, Am Kapellchen

Tatzeit: Donnerstag, 08.06.2023, 09:00 Uhr – Freitag, 09.06.2023, 15:00 Uhr

Aus einer unverschlossenen Seitentür zu einer Garage wurde ein hochwertiges, graues Sportrad des Herstellers Canyon, Typ Roadlife entwendet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter 06471-93860 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Gelände Tierklinik Löhnberg

Tatort: 35792 Löhnberg, Vor der Pfanne

Tatzeit: Freitag, 09.06.2023, 17:10 Uhr – 18:30 Uhr

Der oder die Fahrer/in beschädigte einen geparkten, schwarzfarbenen PKW Hyundai auf dem Gelände der Tierklinik und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter 06471-93860 in Verbindung zu setzen.