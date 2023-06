Mann leistet nach Körperverletzung und Platzverweis Widerstand

Rohrbach (ots) – Am 11.06.2023 kam es in Rohrbach nach einem Körperverletzungsdelikt zu einem Polizeieinsatz. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme musste dem alkoholisierten Beschuldigten ein Platzverweis ausgesprochen werden. Da er diesem trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachgekommen war, wurde der Mann schlussendlich in Gewahrsam genommen.

Hierbei zeigte er sich weiterhin sehr unkooperativ und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Bei dem Einsatz wurden weder die eingesetzten Beamten, noch der Beschuldigte verletzt.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Edesheim (ots) – Am Samstag 10.06.2023 um ca. 16:00 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrradfahrer aus Hainfeld die Leonhard-Eckel-Siedlung vom Edesheimer Schwimmbad aus. Hierbei soll der 21-jährige von einem vorbeifahrenden PKW touchiert worden sein. Auf Grund dessen stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Im Anschluss setzte der PKW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Es ist lediglich bekannt, dass es sich beim dem Flüchtigen um einen Opel Astra gehandelt haben soll. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben melden. Tel: 06323 9550 E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de

Fahrzeugführer gefährdet Verkehrsteilnehmer

A 65 in Höhe Edesheim (ots) – Am Samstag 10.06.2023 um 10:23 Uhr, meldet ein Verkehrsteilnehmer einen rücksichtslosen PKW-Führer, welcher die A 65 in Fahrtrichtung Süden befahren würde. Der Geschädigte Verkehrsteilnehmer befand sich in Höhe der Rastanlage „Pfälzer Weinstraße,“ als der unbekannte Fahrzeugführer sein Überholen mit Lichthupe ankündigte, den Mitteiler rechtsseitig überholte und vor diesem schließlich auf Grund des stockenden Verkehrs stark bremsen musste.

Im Anschluss setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt mit erhöhter und nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Karlsruhe fort. Hierbei soll der Fahrer noch weitere Verkehrsteilnehmer über alle Fahrstreifen hinweg, auch über den Standstreifen, überholt haben. Das Kennzeichen des weißen Audis wurde abgelesen und ist bekannt.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, welche ebenfalls von dem Fahrer gefährdet oder genötigt wurden, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben melden. Tel. 06323 9550 oder E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de

Gleich 2 verletzte Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen verzeichnet

Maikammer/A 65 Gemarkung Dammheim (ots) – Am Freitag 09.06.2023, ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Edenkoben gleich zwei Alleinunfälle unter der Beteiligung von Motorrädern. Um ca. 11:20 Uhr kam ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Baden-Württemberg auf der Kalmithöhenstraße bzw. der L 515 im Bereich von Maikammer ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

Der 62-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall nur leicht verletzt und war noch selbstständig in der Lage die Rettungskräfte zu alarmieren. Ursächlich für den Verkehrsunfall dürfte überhöhte Geschwindigkeit im Kurvenbereich gewesen sein.

In den Abendstunden, um ca. 21:00 Uhr, ereignete sich sodann der nächste Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Motorradfahrers. Ein 21-jähriger Rülzheimer befuhr hierbei mit seinem Motorrad die A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. In Höhe von Dammheim kam der 21-jährige schließlich auf der Überholspur aus bisher unbekannten Gründen ohne Fremdeinwirkung ins Schlingern und stürzte.

Hierbei rutschte der Rülzheimer über alle Fahrspuren und stoppte letztendlich im angrenzenden Grünstreifen. Vorsorglich kam der Rettungshubschrauber an die Unfallstelle, welcher allerdings nicht benötigt wurde. Der Verletzte wurde schließlich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Auf Grund der saisonal bedingten steigenden Unfälle unter Beteiligung von Zweirädern, möchte die Polizei Edenkoben auf die Motorrad-Kampagne „Sicher ankommen“ hinweisen. Hierbei finden Sie auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz Tipps, um sicher ans Ziel zu kommen.

Zweiradsicherheit . Polizei Rheinland-Pfalz (rlp.de)