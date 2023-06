Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstag 10.06.2023 gegen 21:05 Uhr, kam es in der Saarlandstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen 3 Personen. Hintergrund seien Streitigkeiten wegen 200 Euro gewesen. Nachdem einer der Personen das Geld nicht bezahlen konnte, kam eine weitere Person dazu, welche ein Messer zog. Bei den Versuchen das Messer zu entreißen schlugen sich die Personen teilweise mehrmals in das Gesicht.

Bei der Dynamik stach die Person mit dem Messer einem Streitbeteiligten in den unteren Rücken. Im weiteren Verlauf gelang es den anderen Personen, dem Beschuldigten das Messer zu entnehmen. Zwei der Personen wurden mittels Rettungsdienst in das Marienkrankenhaus gebracht, wo die Stichwunde genäht wurde.

Bei Eintreffen vor Ort konnten durch die Beamten 2 Messer auf dem Boden festgestellt und sichergestellt werden. Wer jedoch die Messer mit sich führte, blieb ungeklärt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Räuberischer Diebstahl – Täterfestnahme

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Nachdem ein 47-Jähriger Mann aus Heidelberg am frühen Samstagabend in einem Elektrofachgeschäft im Hedwig-Laudien-Ring in Ludwigshafen einen Laptop entwendet hatte, flüchtete er zunächst fußläufig mit dem Diebesgut. Einem Mitarbeiter des Marktes gelang es den Flüchtenden zu stellen.

Bevor dieser das Diebesgut wieder an sich nehmen konnte, schlug ihm der 47-Jährige jedoch in den Bauch und flüchtete erneut. Er konnte schließlich von den hinzueilenden Polizeibeamten gestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahls.

Einbruchdiebstahl

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Sonntag 11.06.2023 gegen 04:45 Uhr, wurde über das Sicherheitssystem ein Einbruch im Kiosk „Am Ludwig“ gemeldet. Durch die Beamten vor Ort konnte bestätigt werden, dass eines der Frontfenster aufgehebelt wurde. Täter wurden innerhalb des Kiosks keine gesichtet.

Der Verkaufsraum wurde durchwühlt, jedoch wurden Tabakwaren, ein MacBook, ein 10 Euro Schein durch die Täter zurückgelassen, sodass lediglich reiner Sachschaden entstand. Aktuell bestehen keine Hinweise auf die Täter. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-West (ots) – Am Samstag 10.06.2023 gegen 21:00 Uhr, kam es zwischen einem 32-jährigen Fahrradfahrer und einem 39-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrradfahrer war dabei derart alkoholisiert, dass er sein Fahrrad nicht mehr sicher in der Spur halten konnte und von der Fahrbahn abkam, sodass der E-Scooter-Fahrer auswich und beide zu Boden fielen.

Der Fahrradfahrer verletzte sich am linken Unterarm und an der linken Augenbraue. Der E-Scooter-Fahrer erlitt eine Schürfwunde am rechten Bein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrradfahrer ergab einen Wert von 1,32 Promille.

Einbruchsdiebstahl an Kassenautomat

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Nacht von Freitag 09.06.2023 auf Samstag 10.06.2023 wurde ein Kassenautomat des Parkplatzes am Danziger Platz aufgebrochen. Zunächst blieb unklar, ob dort Geld entwendet wurde. Der Automat wurde mit einer Flex geöffnet, um an die Geldkassette zu gelangen.

Nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter der zugehörigen Firma ergab sich, dass aus der Geldkassette kein Geld entnommen wurde. Hinweise auf einen Täter bestehen bislang noch keine. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Mehrere Einsätze in der Nacht

Ludwigshafen (ots)-(MM) – Am 10.06.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 01:55 Uhr zu einem Brand in die Wegelnburgstraße im Stadtteil Mundenheim gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eines Einfamilienhauses feststellbar. Es handelte sich um einen Küchenbrand, dieser konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die 3 Bewohner konnten das Wohngebäude eigenständig, vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Ein Bewohner wurde mit leichten Brandverletzungen, die beiden anderen mit Verdacht auf Rauchgasinhalation dem Rettungsdienst übergeben.Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, sowie die Polizei.

Bereits um 0:27 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude in die Bruno-Körner-Straße im Stadtteil West alarmiert. Ursache war ein brennender Blumenkübel auf einem Balkon.

Um 0:47 Uhr wurde eine Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude in der Rohrlachstraße im Stadtteil Hemshof gemeldet. Hier war die Ursache angebranntes Essen. Personen kamen bei beiden Einsätzen nicht zu Schaden.

Um 01:00 Uhr erfolgte eine Alarmierung zu einer Notfalltüröffnung in die Kepplerstraße in den Stadtteil Friesenheim.