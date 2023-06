Landau: Die Polizei-News

Gefährliches Überholen auf der B10

Landau (ots) – Am Abend des 09.06.2023 kam es auf der B10 bei Landau zu einem gefährlichen Fahrmanöver eines PKW Fahrers. Der Fahrer eines goldenen VW hatte zunächst einen Zweiradfahrer rechts über einen Beschleunigungsstreifen überholt. Im weiteren Verlauf hatte der VW im Baustellenbereich trotz Überholverbots und Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge überholt.

Einige entgegenkommende Fahrzeuge mussten stark abbremsen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau unter 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de.

Gestürzter Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss

Landau (ots) – Am 10.06.2023 kam um 00:30 Uhr der Fahrer eines Mofa-Rollers aus dem Kreis Südliche Weinstraße auf einem Feldweg in Landau-Arzheim zu Fall. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem Mann zwar nur leichte Verletzungen festgestellt werden, dafür wurde durch die eingesetzten Beamten bei dem Mann erheblicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen.

Dem Mann wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung durch randalierende Jugendliche

Landau (ots) – Am frühen Morgen des 10.06.2023 kam es um ca. 01:20 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrrädern, welche auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau in Landau abgestellt waren.

Durch Anwohner wurden mindestens sechs Jugendliche gemeldet, welche Fahrräder aus Fahrradständern genommen und umgeworfen hätten. Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de.