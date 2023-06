Sexuelle Belästigung

Speyer (ots) – Am Freitagabend 09.06.2023, 21:35 Uhr wandte sich eine 21-Jährige an die Polizei, da sie zuvor sexuell wurde. In der Warteschlange einer Supermarktkasse in der Fußgängerzone von Speyer entblößte der hinter ihr wartende Mann sein Glied und drückte es gegen das Gesäß der Geschädigten.

Diese verließ den Supermarkt und verständigte die Polizei. Durch die alarmierten Beamte wurde der alkoholisierte 22-jährige Mann festgestellt und in Gewahrsam genommen.

Ladendiebstahl mit Messer

Speyer (ots) – Am 10.06.2023 gegen 17:00 Uhr konnte durch einen Ladendetektiv eines

Kaufhauses in der Maximilianstraße beobachtet werden, wie ein 14-jähriger Jugendlicher mehrfach Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine nahm und ohne diese die Kabine wieder verließ. In der

Umkleidekabine stellte der Ladendetektiv dann leere Kleiderbügel samt Etiketten fest.

Die Etiketten entfernte der 14-Jährige mithilfe eines mitgeführten Cuttermessers und steckte die Kleidung anschließend in seinen Rucksack. Der Jugendliche wurde im Anschluss seinem Erziehungsberechtigten übergeben. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Speyer (ots) – Am Freitag 09.06.2023, 13:52 Uhr, beobachteten Zeugen einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Innenstadt von Speyer. Hier stieß ein junger Mann mit seinem PKW gegen ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich nach dem Zusammenstoß eilig von der Unfallörtlichkeit. An dem beschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Durch die Zeugen konnte das amtliche Kennzeichen des flüchtenden PKW abgelesen und der Polizei mitgeteilt werden. Polizeibeamte konnten so den 19-jährigen Fahrer und sein mutmaßliches Fluchtmotiv ermitteln: Der junge Mann aus Speyer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Als er von den Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen wurde, nahm er gerade die Schäden an dem von ihm gefahrenen PKW in Augenschein. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Auch gegen die 56-jährige Mutter des Unfallverursachers mussten die Beamten ein Strafverfahren einleiten. Sie war die Halterin des Fahrzeuges und gestattete die Fahrt ihres Sohnes ohne Fahrerlaubnis. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war sie zum Unfallzeitpunkt die Beifahrerin ihres Sohnes.

Versuchter Einbruch in eine Gaststätte

Speyer (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bemerkte ein Anwohner mehrere Personen vor einer Gaststätte in der Blaulstraße in Speyer. Da die Personen Taschenlampen mit sich führten wurde die Polizei verständigt. Die Beamten konnten vor Ort keine Personen mehr feststellen, jedoch wies die Eingangstür der Gaststätte eine Beschädigung auf.

Die Täter schafften es jedoch nicht die Zugangstür zur Gaststätte zu überwinden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte 09.06.2023

Speyer (ots) – Am Freitagnachmittag entdeckte der Inhaber einer Gaststätte in der Armbruststraße in Speyer den Einbruch in sein Lokal. Noch unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zur Gaststätte.

Im Innern waren Glücksspielautomaten und Dartautomaten das Ziel der Täter. Diese wurden, zum Teil gewaltsam, geöffnet. Die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Sachbeschädigungen auf Parkplatz

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 13:00 Uhr meldeten Zeugen, dass auf dem Edeka Parkplatz in der Straße Am Rübsamenwühl eine männliche Person geparkte Autos beschädigt. Der 35-jährige Tatverdächtige gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er wahllos Scheibenwischer von

Autos beschädigt habe.

Bei der Durchsuchung des alkoholisierten Mannes konnte weiterhin ein Einhandmesser festgestellt werden. Den 35-Jährigen erwartet eine Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Da nicht auszuschließen ist, dass noch mehr Fahrzeuge beschädigt wurden, werden die Geschädigten gebeten, sich telefonisch (06232/137-0) oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der

Polizeiinspektion Speyer zu melden.