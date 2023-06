Körperverletzung in Kneipe

Frankenthal (ots) – Am 11.06.2023, gegen 02:00 Uhr, geriet ein 42-Jähriger aus Frankenthal in einer Kneipe in der Eisenbahnstraße in Frankenthal in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer Gruppe, bestehend aus 5 Personen. Die Gruppe schlug hierbei mehrfach auf den 42-jährigen Geschädigten ein. Daraufhin versprühte ein unbeteiligter 65-Jähriger aus Frankenthal ein Tierabwehrspray in der Kneipe.

Die 5-köpfige Gruppe entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Der 42-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen im Gesicht, sowie einer Atemwegsreizung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Frankenthal (ots) – Am Morgen des 11.06.2023 gegen 05:15 Uhr, ereignete sich am Kanal in Frankenthal ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die beiden Unfallbeteiligten Pkw fuhren hintereinander, als der 38-jährige vorausfahrende Fahrer über einen herausgehobenen Gullydeckel fährt. In Folge dessen wurde der Gullydeckel hochgeschleudert und flog gegen die Fahrzeugfront des nachfolgenden Pkw.

Der 33-Jährige Fahrer des nachfolgenden Pkw wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Gefährliche Körperverletzung

Frankenthal (ots) – Am frühen Morgen des 10.09.2023 gegen 04:45 Uhr, traf ein 33-jähriger aus Lauffen am Neckar vor einer Bar in der Mühlstraße in Frankenthal auf eine 6-köpfige Gruppe. Grundlos wurde der 33-Jährige durch die Gruppe angepöbelt. Eine Person aus der Gruppe verletzte den 33-jährigen Geschädigten unvermittelt mit einem Messer.

Die Gruppe flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Der 33-jährige Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am Abend des 09.06.2023 befuhr ein 59-jähriger Fahrradfahrer die Schmiedgasse auf dem Gehweg. Ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, fuhr er vom Gehweg auf die Fahrbahn, wo er mit einem Pkw kollidierte. Der 59-jährige Frankenthaler blieb hierbei unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,07 Promille. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Es fallen immer wieder Fahrradfahrer mit hohen Alkoholwerten auf, welche sich der Folgen nicht bewusst sind.

Nach derzeitig geltender Rechtsprechung gilt ein Fahrradfahrer ab einem Alkoholwert von 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig und macht sich nach § 316 StGB strafbar. Eine Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde ist auch dann möglich, wenn ein Führerscheininhaber alkoholisiert mit einem nicht führerscheinpflichtigen Fahrzeug, z.B. einem Fahrrad, am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt und sich hieraus Hinweise auf eine Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ergeben.

Strohhutfest:

Erster Strohhutfesttag

Frankenthal (ots) – Aus Sicht der Polizei verlief der erste Strohhutfesttag überwiegend friedlich, wobei es insbesondere in den Abendstunden vermehrt zu polizeilichen Einsätzen kam.

Insgesamt wurden bisher drei Körperverletzungsdelikte, zwei Sachbeschädigungen, eine Beleidigung gegen Polizeibeamte und ein Widerstand gegen Polizeibeamte bekannt. Es mussten 5 Platzverweise ausgesprochen werden, welche zwei Personen nicht befolgten, weshalb diese dem Gewahrsam zugeführt wurden. Diverse Streitigkeiten mussten geschlichtet werden.

Zweiter Strohhutfesttag

Frankenthal (ots) – Insbesondere in den Abendstunden kam es jedoch, wie am Tag zuvor, wieder vermehrt zu polizeilichen Einsätzen. Hierbei wurden insgesamt 19 Strafanzeigen bekannt, 5 Platzverweise erteilt und eine Person dem Gewahrsam zugeführt.

Besonders anzumerken sind 7 Handtaschendiebstähle im Bereich des Rathausplatzes.

Die Polizei rät aufgrund dessen: Lassen Sie ihre Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt und tragen Sie diese wenn möglich dicht am Körper! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

Dritter Strohhutfesttag

Nach bereits 2 überwiegend friedlichen Einsatztagen auf dem Strohhutfest in Frankenthal endet auch der dritte Einsatztag gleicherweise.

Insgesamt wurden 7 Körperverletzungen, 2 Diebstähle und eine Sachbeschädigung polizeilich bekannt. Es wurden 5 Platzverweise erteilt.