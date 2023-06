Person in hilfloser Lage wurde Hilfeleistung verwehrt

Waldsee (ots) – Am Sonntag 11.06.2023 gegen 01:00 Uhr, meldete ein Anwohner Hilferufe im Bereich der Schillerstraße. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten den Mitteiler und eine 32-jährige Frau mit stark blutender Kopfplatzwunde antreffen. Auf Nachfrage teilte die Verletzte mit, dass sie gestolpert sei und sich infolge des Sturzes die Verletzung am Kopf zuzog.

Sie habe einen Angehörigen verständigt, welcher unmittelbar nach dem Sturz, aber noch vor dem Mitteiler und den eingesetzten Beamten, vor Ort gekommen sein soll. Dieser habe ihr jedoch lediglich Vorwürfe gemacht und anschließend die Örtlichkeit, ohne Hilfe zu leisten, wieder verlassen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Gestürzten ergab einen Wert von 3,52 Promille. Die Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Betreffenden wurde eine Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung eingeleitet, da es in diesem Fall erforderlich und zumutbar gewesen war der Verletzten zu helfen.

Die Polizei weißt in diesem Zuge darauf hin, dass bei Unglücksfällen, gemeiner Gefahr oder Not Hilfe zu leisten ist, wenn dies erforderlich und zumutbar ist, sofern keine erhebliche eigene Gefahr besteht und hierdurch keine anderen wichtigen Pflichten tangiert werden.

Einbruch in Vereinsheim

Römerberg (ots) – Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in ein Vereinsheim in Römerberg in der Großen Hohl gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür des Vereinsheim auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Hier öffneten die Täter

mehrere Schränke, entwendeten allerdings nichts.

Durch beschädigen der Eingangstür und das Aufreißen eines Schlüsselkastens entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR.

Zeugenangaben zufolge hielt sich eine verdächtige Person am Vereinsheim auf, die ca. 1,75m groß, dunkelhäutig und dunkel gekleidet war, einen Vollbart und schulterlanges Haar hatte.

Die Polizei bittet Zeugen darum, Angaben zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen telefonisch an 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.

Diebstahl, Hausfriedensbruch

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 09.06.2023 gegen 19:30 Uhr, betrat ein 53-Jähriger unberechtigt mehrere fremde Grundstücke in der Ernst-Roth-Straße in Bobenheim-Roxheim. Hierbei versuchte er verschiedene Gegenstände zu entwenden. Er ließ jedoch davon ab, als er von Zeugen angesprochen wurde. Schließlich konnte er durch die Polizei kontrolliert werden.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens während der Kontrolle, sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 53-Jährige in Gewahrsam genommen. Im Anschluss bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 53-Jährigen aus Bobenheim-Roxheim einen Wert von 1,28 Promille.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.