Gartenparty endet nach Streit im Krankenhaus

Rülzheim (ots) – Am Samstagabend feierten zunächst mehrere befreundete Nachbarn in geselligem Beisein in Rülzheim in einem Garten, als die Situation aufgrund eines Streites zweier Männer eskalierte. Zunächst zückte der 64-Jährige ein Messer und versuchte den 47-jährigen Nachbarn anzugreifen, was durch das beherzte Eingreifen weiterer Partygäste unterbunden werden konnte.

Dieser wiederum griff zu einer Flasche und schlug mit dieser, dem älteren Mann auf den Kopf. Durch den Schlag erlitt der 64-Jährige eine Platzwunde und musste schließlich ins Krankenhaus zur Versorgung der Wunden gebracht werden. Beide Kontrahenten waren deutlich alkoholisiert.

Betrunken mit Pedelec gestürzt

Germersheim (ots) – Am Samstag stürzte ein 67-Jähriger Pedelec-Fahrer aus Römerberg in der Ritter-von-Schmauß-Straße in Germersheim von seinem Gefährt, als er von einem hohen Bordstein fahren wollte. Durch die Beamten konnte bei dem Mann vor Ort deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille.

Nachdem der Rettungsdienst den Fahrer versorgt hat, wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Durch den Sturz zog er sich eine Platzwunde am Kopf und diverse Schürfwunden zu. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Altkleidercontainer ausgebrannt

Bellheim (ots) – Vermutlich eine brennende Zigarette dürfte Ursache für den Brand eines Altkleidercontainers gewesen sein, der am Samstag um 0:45 Uhr gemeldet wurde. Der im Waldstückerring stehende Container brannte völlig aus.

Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

Qualifizierte Nachwuchskräfte gesucht

Schwegenheim (ots) – Mit eingeschaltetem Warnblinker und aufgesetztem Blaulicht setzte sich ein weißer Pkw am Samstag gegen 0:50 Uhr auf der B9 in Höhe Schwegenheim in Fahrtrichtung Karlsruhe vor das Fahrzeug einer 21-Jährigen. Die Frau hielt es für eine zivile Polizeikontrolle und folgte dem Fahrzeug auf den nahe gelegenen Rastplatz. Im direkten Anschluss fuhr das weiße Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit zurück auf die B9.

Das Fahrzeug konnte wenige Minuten später in Höhe Rülzheim festgestellt und kontrolliert werden. Der 18-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer zeigten sich wenig begeistert von der Kontrolle durch ihre „Kollegen“. Im Fahrzeugfond konnte das mobile Blaulicht aufgefunden werden. Dieses wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wird wegen Nötigung und Amtsanmaßung ermittelt.

