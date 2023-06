Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit 5 Verletzten und Vollsperrung

Ingelheim/OT Heidesheim (ots) – Am 11.06.23 kam es am Autobahndreieck Mainz, A 60 in Fahrtrichtung Darmstadt gegen 11:57 Uhr zu einem folgenschweren Unfall. Nach ersten Ermittlungen kam es auf der Hauptfahrbahn zu Bremsungen wegen eines auffahrenden PKW. Eine 50-jährige Opel-Fahrerin aus dem Kreis Mainz-Bingen konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und wich vom rechten auf den linken Fahrstreifen aus.

Hierbei kollidierte sie mit einem bereits dort befindlichen 32-jährigen Hyundai-Fahrer aus dem Raum Groß-Gerau. Der Opel schleuderte in der Folge zunächst nach rechts, prallte dort gegen den BMW einer 26-jährigen Frau aus dem Bereich Darmstadt und anschließend links in die Mittelleitplanken. Der Opel kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Folgen: Die 4 Insassen des Opel, sowie der Fahrer des Hyundai wurden leicht verletzt (Prellungen, Schürfwunden, HWS). Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR.

Die A 60 in Richtung Darmstadt musste wegen der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge von 12-13:20 Uhr voll gesperrt werden.

Es kam zu einem Rückstau von ca. 3 km Länge. Außer der Autobahnpolizei Heidesheim waren

noch 5 Rettungswagen und ein Einsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr Mainz im Einsatz.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – Am 10.06.2023 gegen 23:50 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in Bingen-Büdesheim auf der Saarlandstraße den Fahrer eines Motorrollers. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anzeichen auf eine technische Manipulation mit Effekt der Erhöhung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 45km/h.

Schlussendlich konnte nachgewiesen werden, dass der Motorroller eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70km/h erreicht und damit einer Fahrzeugklasse entspricht für die der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am 11.06.2023 gegen 00:45 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Drususstraße einen 25-jährigen Nutzer eines E-Scooters. Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich eindeutige Hinweise auf einen Drogenkonsum seitens des Fahrers.

Der Fahrer räumte hiermit konfrontiert den Konsum von Amfetamin ein, was ein Drogenschnelltest bestätigte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Unfall bei Fluchtversuch unter Alkoholeinfluss

Weiler bei Bingen (ots) – In der Nacht vom 09.06.2023 auf den 10.06.2023 fiel einer Streife der PI Bingen gegen 00:25 Uhr ein von einem Feldweg an die K52 bei Weiler heranfahrendes Fahrzeug auf, welches einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte.

Als der Fahrer des Fahrzeugs dies registrierte versuchte dieser zu Wenden und stieß rückwärts gegen eine dort auf einer Fahrbahnverschwenkung montierte Warnbake, welche sich unter das Fahrzeug schob.

Im Rahmen der nun möglichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.