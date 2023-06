Ludwigshafen-Oppau (ots)-(JD) – Am Samstag 10.06.2023 um 19:13 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Behrensstraße nach Oppau gerufen. Die Anruferin meldete über Notruf 112 einen Brand in ihrer Wohnung. Aufgrund des Rauchs konnte sie die Wohnung nicht verlassen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von der Feuerwache 2 befand sich die Bewohnerin des betroffenen Einfamilienhauses am Fenster und wurde durch Nachbarn betreut. Leichter Rauch drang aus einzelnen Fenstern des Hauses.

Die Feuerwehrleute retteten die Bewohnerin des Einfamilienhauses und löschten den Brand im Backofen unter Atemschutz. Die Gaszufuhr wurde abgestellt und das Haus maschinell belüftet.

Die Bewohnerin wurde dem Rettungsdienst übergeben und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, die Polizei und die Technischen Werke Ludwigshafen.