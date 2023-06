Kreis Kaiserslautern: Die Polizei-News

Diebe machen auch vor Friedhof nicht Halt

Hütschenhausen (ots) – Eine Grableuchte aus Bronze haben dreiste Diebe von einem Grab auf dem Friedhof in Hütschenhausen gestohlen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag 18 Uhr bis zum Samstagmorgen. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, meldens bitte bei der Polizei in Landstuhl. |pilan

Dieb auf frischer Tat erwischt

Kottweiler-Schwanden (ots) – Offenstehende Haus-oder Kellertüren bieten Langfingern weiterhin eine gute Gelegenheit. Am Samstagvormittag staunte ein Anwohner in der Miesenbacher Straße nicht schlecht, als er eine fremde Person in flagranti ertappte, welche sich in seinem Haus aufhielt und Schränke durchwühlte.

Beim Erblicken des Hauseigentümers flüchtete der unbekannte Täter ohne Beute. Er wurde beschrieben: 20-30 Jahre, dunkle Kleidung, trug einen Motorradhelm.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Spiegel abrasiert und weitergefahren

Ramstein-Miesenbach (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Freitag aus der Steinwendener Straße gemeldet worden. Der rechte Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Passat, wurde vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher suchte das Weite.

Der Verkehrsunfall ereignete sich bereits am Dienstagnachmittag im Zeitraum 14 bis 17:30 Uhr.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Langfinger unterwegs

Ramstein-Miesenbach (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag an einem Frisörsalon in der Schulstraße die Eingangstür aufgehebelt. Entwendet wurde das Münzgeld aus der Tageskasse. Der angerichtete Sachschaden dürfte um ein Vielfaches höher sein als der Wert der Beute.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit der Polizei in Landstuhl aufzunehmen. |pilan

Autoscheiben eingeschlagen

Landstuhl (ots) – Am frühen Samstagabend schlägt ein 26-jähriger mit den bloßen Händen mehrere Autoscheiben in der Ringstraße ein und flüchtet anschließend. Der alkoholisierte Mann konnte durch die Polizeibeamten festgenommen werden.

Aufgrund seiner Verletzungen musste er umgehend ärztlich versorgt werden. Der entstandene Schaden liegt im höheren vierstellen Bereich. Die Polizei Landstuhl hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. |pilan

Einbruch in Praxisräume

Ramstein-Miesenbach (ots) – Einbrecher sind in der Nacht zu Freitag in ein Gebäude Am Neuen Markt eingedrungen. Ersten Ermittlungen zufolge öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstür einer Hebammenpraxis ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Entwendet wurde offensichtlich nichts, es blieb bei dem angerichteten Sachschaden.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Heuballen stehen in Flammen (Foto)

Hütschenhausen (ots) – In der Nacht zum Samstag gerieten etwa 120 Heuballen auf einem Feld am Kranichwoog in Brand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen die Heuballen in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude stand nicht zu befürchten. Der Brandort war von gefährdeten Objekten weit genug entfernt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ramstein, Hütschenhausen, Hauptstuhl und Landstuhl. Aufgrund der Branddimension stellte die Feuerwehr eine Brandwache und ließ das Feuer kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. |pilan

Verkehrskontrollen übers Wochenende

Landstuhl/Ramstein-Miesenbach (ots) – Mehrere betrunkene Autofahrer hat die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen. Die Polizeiinspektion hat zu unterschiedlichen Uhrzeiten und an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt.

In der Bruchwiesenstraße in Landstuhl wurde am frühen Samstagmorgen bei einem 35-jährigen Mazda Fahrer intensiver Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Fahrer wurde zum Atemtest gebeten, was ein Ergebnis von 2,13 Promille ergab. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

In der Nacht zum Sonntag geriet in der Ludwigstraße ein 30-jähriger Chevrolet Fahrer ins Visier einer Funkstreife. Der PKW wurde gestoppt und kontrolliert, aus dem Innenraum strömt starker Alkoholgeruch. Auch hier lag der Atemtest mit 1,33 Promille im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Wenige Stunden später stellten Polizeibeamte bei einer Fahrzeugkontrolle in der Saarbrücker Straße drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest bei dem 35-jährigen Mann aus dem Kreis Birkenfeld reagiert positiv auf die Stoffgruppen THC und Kokain. Zudem wurde festgestellt, dass der Polofahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntagmorgen überprüft eine Funkstreife in der Ludwigstraße in Ramstein-Miesenbach die Fahrtüchtigkeit eines 26-jährigen BMW-Fahrers. Aufgrund der starken Alkoholfahne wird der Mann zum Atemtest gebeten. Da er diesen verweigerte, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei Landstuhl ermittelt nun wegen dem Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. |pilan