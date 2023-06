Bienenstöcke beschädigt

Heddesheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstag 19.30 Uhr und Donnerstag 18.30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter auf ein Grundstück in der Lilienstraße ein und warf dort zwei Bienenstöcke um. Hierdurch verstarben 5.000 – 10.000 Bienen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Der Polizeiposten Heddesheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen zwischen Quad und Motorrad – Zeugenaufruf

Heddesheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:40 Uhr ereignete sich auf der L631 zwischen Heddesheim und Ladenburg ein Verkehrsunfall zwischen einem 24-Jährigen Motorradfahrer und einem 25-jährigen Quadfahrer. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen fuhr der Motorradfahrer von hinten auf das vor ihm fahrende Quad auf, woraufhin sowohl das Motorrad als auch der Fahrer nach links auf ein Feld geschleudert wurden.

Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Quadfahrer konnte nach der Behandlung entlassen werden, der Motorradfahrer wurde zunächst stationär aufgenommen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Autobahnpolizeirevier Mannheim Seckenheim durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Tel: 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Tankstelle – Zeugen gesucht

Reilingen (ots) – In der Nacht zum Donnerstag 08.06.2023 gegen 02:20 Uhr kam es in Reilingen, im Bereich der Hauptstraße, in der dort ansässigen ESSO-Tankstelle zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter brachen gewaltsam ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in die

Tankstelle.

Im Innenbereich wurden durch die Täter 2 aufgestellte Spielautomaten aufgebrochen und das Münzgeld entnommen. Zudem wurde sich noch gewaltsam Zutritt zu einer weiteren Lagerräumlichkeit verschafft. Die Höhe des entstandenen Sach-/Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise, unter der Telefonnummer: 06205 / 2860-0 entgegen.

Verkehrsunfall auf der B 39 in Sinsheim – PM Nr. 2

Sinsheim (ots) – Gegen kurz vor 19 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda die B39/Steinsfurter Straße in Fahrtrichtung Sinsheim-Rohrbach. Hierbei verlor er aus

bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte dieser frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi.

Die 53-jährige PKW-Lenkerin konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Die PKW-Lenkerin erlitt einen Schock und kam zur weiteren Beobachtung ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus.

Im Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme war die Strecke komplett gesperrt. Das Motorrad und der PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 EUR.

Die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim-Steinsfurt war ebenfalls vor Ort. Die weiteren Ermittlungen wurde durch den Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.