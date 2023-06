Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag 05.06.2023 gegen 20:30 Uhr, gerieten ein 22-Jähriger und seine gleichaltrige Verlobte, in der Luisenstraße/Bereich Dr.Schmißer-Stift, mit einer mindestens 5-köpfigen Gruppe in Streit. Im weiteren Verlauf ging das Paar zu Boden und wurde dann mit Tritten traktiert. Als sich die Gelegenheit ergab, rannten die Beiden zu einem Polizeirevier um dort Schutz zu suchen.

Durch die Beamten wurden die beiden Personen erst versorgt und Ermittlungen bezüglich der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach Tel: 06271/9210-126, in Verbindung zu setzen.