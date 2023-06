Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 11.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Weinberg

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 02.06.2023 bis Freitag, 09.06.2023 kam es an einem Weinberg in der Nähe der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt/Wstr. hinter dem dortigen Supermarkt zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei habe ein unbekannter Fahrzeugführer mehrere Stahlpfosten touchiert, sodass einzelne Reben abbrachen. Der/Die Verursacher/in verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Anhand des Spurenbildes besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Traktor gehandelt haben könnte. Der Sachschaden kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht umfänglich beziffert werden. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet oder den Fahrer erkannt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Neustadt/Weinstraße zu melden.

Neustadt: Zeugenaufruf nach begangener Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom Samstag, 10.06.2023 von 14:00 – 15:00 Uhr kam es am Bayerplatz in Neustadt/Wstr. vor dem dortigen Einzelhandelsgeschäft zu einer Verkehrsunfallflucht. Die geschädigte Verkehrsunfallbeteiligte habe ihr Fahrzeug der Automarke VW vor dem genannten Markt ordnungsgemäß abgestellt. Der/Die Verursacherin habe vermutlich beim Ausparken, dass Fahrzeug der Geschädigten touchiert und habe sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Es entstand hierbei leichter Sachschaden. Bei dem verursachenden PKW könnte es sich nach polizeilichen Ermittlungen um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet oder den Fahrer erkannt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Neustadt/Weinstraße zu melden.

Neustadt: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der vergangenen Nacht vom 10.06.2023 auf den 11.06.2023 kam aus gegen 03:00 Uhr auf dem Parkplatz in der Louis-Escande-Straße in Neustadt/Wstr. vor dem dortigen Restaurant/Kino zu einem Verkehrsunfall. Die 41-jährige Verursacherin fuhr rückwärts aus einer Parklücke heraus um den Parkplatz zu verlassen. Hierbei kollidierte sie mit einem geparkten Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme konnte bei der 41-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht des Alkoholeinflusses. Es konnte ein Wert von über einer Promille festgestellt werden. Der Verursacherin wurde nach der Unfallaufnahme eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen die 41-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Neustadt: E-Scooter entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der vergangenen Nacht vom 10.06.2023 auf den 11.06.2023 kam es auf dem Hetzelplatz in Neustadt/Wstr. zu einem Diebstahl von einem sog. E-Scooter. Hierbei konnten noch unbekannte Täter den E-Scooter des 27-jährigen Geschädigten entwenden, obwohl dieser durch ein Schloss gesichert war. Dieses konnte noch am Tatort aufgefunden werden. Es wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Hinweise werden bei der hiesigen Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße entgegengenommen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):