Weidenthal: „Sing my Song – das Wunschkonzert“ am 24. Juni 2023

Weidenthal – Das Leben ist kein Wunschkonzert? Beim Gesangverein Weidenthal schon! Beim diesjährigen Konzert unter dem Motto „Sing my Song – das Wunschkonzert“ am 24. Juni in der Weidenthaler Turnhalle bestimmen erstmals die Chormitglieder selbst das Programm.

Jede Sängerin und jeder Sänger hat sich seinen persönlichen Lieblingssong aus dem großen Repertoire gewünscht. Daraus ist eine vielfältige Mischung aus Filmmusik, Countryballaden, Rock- und Popsongs entstanden. Ob Queen oder Michael Jackson, Jesus Christ Superstar oder Der Prinz von Ägypten – bei diesem besonderen Konzert ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer etwas dabei.

Bereichert wird der Konzertabend außerdem durch die Mitwirkung des Kinder- und Jugendchores Crescendo und einer fantastischen Begleitband.

Das Programm beginnt um 19:00 Uhr, Einlass in die Halle erhält man ab 18:00 Uhr.

Eintrittskarten zum Vorverkaufspreis von 9,00 Euro können ab sofort über die Chormitglieder bezogen oder ab 13.6. bei der Bäckerei Martin erworben werden. Karten an der Abendkasse kosten 10,00 Euro. Kinder unter 14 Jahren erhalten freien Eintritt.