Petition „Gemeinsam für Tradition und Ehrenamt“ gestartet

Steinbach am Donnersbergkreis – Der Jugend- und Kerweverein Steinbach e.V. hat eine Petion gestartet unter dem Titel „Gemeinsam für Tradition und Ehrenamt – Schützt Brauchtum, Ehrenamt und Kultur!“. Die Petition richtet sich an den rheinland-pfälzischen Landtag.

„Es geht um die Landesrichtlinien im Hinblick auf Sicherheitsvorkehrungen – gerade die Kerwe-/Fastnachtsumzüge betreffend.

Hintergrund dieser Entwicklung ist eine Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) in Rheinland-Pfalz, welche eigentlich schon 2021 in Kraft trat. Diese zielt zwar vor allem auf Großveranstaltungen ab, beinhaltet allerdings auch Richtlinien, die bis in die Kerwen der kleinen Gemeinden hineinreichen.

Im POG findet sich unter anderem die Vorgabe, dass für alle Traktor-Anhänger, die am Umzug als Motivwagen teilnehmen, eine Betriebserlaubnis vorgewiesen werden muss. Außerdem wird ein Brauchtumsgutachten benötigt – eine Bescheinigung eines Tüv-Prüfers, der die Wagen nach dem Aufbau nochmals kontrolliert und entsprechend bescheinigt. Das ist alles mit Kosten verbunden – und mit zeitlichem Aufwand.

Zudem müssen noch während des Umzugs die Räder und Achsen personell und baulich gesichert werden.

Alles in allem ein enormer personeller und finanzieller Aufwand, der in keinem Verhältnis zu den realen Bedingungen steht.“