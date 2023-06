Glück im Unglück

Bellheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 54-jährige Radfahrerin die Landstraße zwischen Bellheim und Zeiskam. Aufgrund eines kurzzeitig aufkommenden starken Windes fiel ein Baum auf den Radweg und traf die Frau auf Brusthöhe. Sie stürzte vom Fahrrad und wurde leicht verletzt. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurde der Baum von der Fahrbahn geräumt.

Unseriöse Hofreiniger unterwegs

Edenkoben (ots) – Am Mittwoch 07.06.2023, 13.30 Uhr, erschienen zwei ca. 25 Jahre alte Männer bei einem 85-jährigen Mann in der Goethestraße und wollten für zunächst 1.200 Euro den Hof reinigen. Ein wachsamer Nachbar wurde auf die Situation aufmerksam und sprach die beiden Männer an, die daraufhin dann nur noch 500 Euro wollten und sich nach dem Verlangen einer Rechnung dann ganz von der Örtlichkeit entfernten.

Sie waren mit einem silberfarbenen Citroen mit WO-Kennzeichen unterwegs. Weitere Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

Stromkabel durchgeschnitten

Edenkoben (ots) – In den frühen Morgenstunden am Donnerstag (08.06.2023, 03.30 Uhr) durchtrennten unbekannte Täter das Stromkabel eines Wohnwagens, welcher auf dem Ludwigsplatz abgestellt war. Durch das Ausfallen des Kühlschranks wurde der Eigentümer darauf aufmerksam. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323 9550 entgegen.

Einbruch in Gaststätte

Edenkoben (ots) – Am Donnerstagmorgen 08.06.2023, 04.25 Uhr, fiel einem Gaststättenbesitzer in der Staatsstraße beim Betreten der Räumlichkeiten eine vermummte Person auf, die gerade im Begriff war einen Flachbildfernseher von der Wand zu montieren. Beim Erkennen des Wirtes flüchtete die Person durch den Haupteingang in unbekannte Richtung.

Der Täter verschaffte sich zuvor über ein Vordach und Aufhebeln einer Tür Zugang zur Gaststätte. Er war ca. 1,80m groß, schlank und war dunkel gekleidet. Im Zuge der Fahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323 9550 entgegen.

Fahrzeug auf Dach gelandet, Fahrer geflüchtet

Hagenbach (ots) – Zu einem spektakulären Unfall kam es am Donnerstag gegen 16:30 Uhr in Hagenbach in der Luitpoldstraße. Ein 27-jähriger Mercedesfahrer fuhr derart heftig auf ein geparktes Fahrzeug, dass sein Mercedes zur Seite kippte, auf der Fahrbahn entlang rutschte und dann auf dem Dach quer zur Fahrbahn zum Liegen kam.

Der Unfallfahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Trotz Aufforderung von Zeugen, auf die Polizei zu warten, rannte der 27-Jährige davon. Im Rahmen der Fahndung durch die Polizei konnte er nicht mehr angetroffen.

Die Personalien des Fahrers konnten bei anschließenden Überprüfungen ermittelt werden. Gegen ihn wird nun u.a. wegen Verkehrsunfallflucht ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.