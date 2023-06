Auffahrunfall im dichten Verkehr führt zu Teilsperrung der A61

Lambsheim (ots) – Am Freitag 09.06.2023, kam es gegen 11 Uhr auf der A61 in Richtung Hockenheim, kurz vor dem Parkplatz „Auf dem Hirschen“ zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Audi-Fahrer im dichten Verkehr auf den Skoda eines 36-Jährigen auffuhr. Hierbei wurde der Skoda-Fahrer leicht und dessen 66-jährige Beifahrerin mittelschwer verletzt. Der Audi-Fahrer bliebt unverletzt.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von rund 20000EUR. Außerdem musste der linke Fahrstreifen bis ca. 13 Uhr gesperrt werden, da die Fahrbahn durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigt wurde.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Frankenthal, sowie die Autobahnmeisterei Ruchheim im Einsatz.

Diebstahl von Badeschlappen

Böhl-Iggelheim (ots) – Am 07.06.2023 gegen 15:30 Uhr, entwendete ein Mann am Niederwiesenweiher die Badeschlappen eines 21-Jährigen. Der junge Mann rannte dem Dieb direkt hinterher und konnte diesen einholen und seine Schlappen zurückholen. Gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Der Grund für den Diebstahl bleibt unbekannt.

Betrunkener Radfahrer bleibt an PKW hängen

Mutterstadt (ots) – Am 08.06.2023, gegen 21:20 Uhr, fuhr ein 65-jähriger Radfahrer die Röntgenstraße und streifte einen geparkten PKW. Hierdurch stürzte der Radfahrer und zog sich eine leichte Verletzung im Kopfbereich zu.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dies zog eine Blutentnahme nach sich. An dem PKW entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Gegen den 65-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Unfall vermutlich aufgrund medizinischer Ursache

Mutterstadt (ots) – Am 08.06.2023, gegen 09:10 Uhr, kam ein 86-jähriger PKW-fahrer vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache in der Blockfeldstraße von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten PKW und einer Straßenlaterne zusammen. Schlussendlich stoppte der PKW an einer Mülltonnenumrandung. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Trickdiebstahl durch falschen Mitarbeiter der Wasserwerke

Altrip (ots) – Am 07.06.2023, zwischen 13:30-13:50 Uhr, klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der Wasserwerke bei einer Seniorin in der Maxburgstraße. Der Mann gab an, dass es Beschwerden durch Nachbarn aufgrund von verschmutztem Wasser gegeben hätte und er dies nun überprüfen müsse.

In der Wohnung sollte sich die Seniorin längere Zeit im Bad aufhalten, sodass der angebliche Mitarbeiter der Wasserwerke Kontrollen durchführen könne. Dies nutzte der Täter aus und entwendete einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag.

Beschreibung des Mannes:

ca. 50 Jahre alt, korpulente Statur; trug eine dunkle Kappe, eine dunkle Hose und ein helles Oberteil, sprach gebrochen deutsch.

Zeugen, die Angaben zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schifferstadt (06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. Die

Polizei rät: Lassen Sie unangekündigte Handwerker nicht in die Wohnung! Seriöse Firmen kündigen den Besuch im Voraus an.

Betrunkener Mofa-Fahrer baut Unfall

Böhl-Iggelheim (ots) – Am gestrigen Morgen, gegen 08:30 Uhr, stieß ein 37-jähriger Mofa-Fahrer in der Lilienstraße mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug zusammen. Hierdurch erlitt der Mann eine leichte Verletzung am Arm. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Es folgte die Blutentnahme durch einen Arzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

Kontrollstelle in Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Bei einer am Donnerstag durchgeführten Kontrollstelle in der Speyerer Straße am Südbahnhof wurden 9 Gurtverstöße und 1 Handyverstoß festgestellt. Weiterhin erlosch bei einem PKW die Betriebserlaubnis, da Änderungen am Fahrwerk und der Auspuffanlage vorgenommen wurden.

Der 21-jährige Fahrer muss sein Fahrzeug nun bei einer Prüfstelle vorfahren. Aufgrund der Verstöße wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.