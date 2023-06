Kreis Alzey-Worms

Wohnmobil kippt auf Autobahn um

A 61/Gundersheim (ots) – Weil an seinem Wohnmobil Reifen geplatzt waren, verlor ein 22-Jähriger die Kontrolle über das Fahrzeug und kippte damit um. Dabei fuhr der junge Mann am 8.6.2023 gegen 15 Uhr die A 61 in Höhe Gundersheim, als er wegen des Reifenplatzers die Kontrolle über sein Wohnmobil verlor. Das Fahrzeug kollidierte hierdurch zunächst mit der Mittelschutzplanke, schleuderte nach rechts und prallte in die rechte Schutzplanke.

Von dort schleuderte das Wohnmobil wieder auf die Fahrbahn und kippte auf die rechte Fahrzeugseite und kam dann zum Stillstand. Blockiert waren zunächst beide Fahrstreifen, so dass der Verkehr über die Standspur geleitet werden musste.

Zu einer Kollision mit anderen Fahrzeugen kam es nicht. Der junge Mann blieb unverletzt. Er wurde jedoch vor Ort vorsorglich von Kräften des Rettungsdienstes untersucht.

Die Autobahnpolizei und die Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab. Das Wohnmobil, an dem ein Schaden von ca. 20.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

A 61/Rheinhessen (ots) – Weil der Fahrer keine Ausnahmegenehmigung vorlegen konnte, stoppte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim die Weiterfahrt eines Sattelzuges. Die Polizisten nahmen den Zug am 8.6.2023 gegen 05.30 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz wahr und kontrollierten den 56-jährigen Fahrer auf dem Autohof am Autobahndreieck Nahetal.

Eine Genehmigung für die Fahrt am Feiertag hatte er nicht. Die Weiterfahrt wurde dem 56-Jährigen

untersagt. Ihm, aber auch dem Halter, der die Fahrt angeordnet oder geduldet hatte, droht nun ein Bußgeld.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Worms

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Worms (ots) – Am gestrigen Donnerstagabend fiel einer Wormser Streife der Fahrer eines E-Scooter auf, der im Berliner Ring unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 43-jährige Wormser unter Drogeneinfluss stand.

Der Betroffene gab einen Konsum vor Fahrtantritt schließlich zu. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.