Regenbogen-Parkbank im Pfaffengrund beschmiert

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschmierte eine unbekannte Täterschaft die Regenbogenparkbank in der Schützenstraße. Mittels Permanentmarker wurde die Bank großflächig verunstaltet. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu Personen, welche die Bank zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr nutzten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-3418-0, zu melden.

Größerer Verkehrsunfall mit Personenschaden – Einsatz eines Rettungshubschraubers

Mannheim-Rheinau (ots) – In den Mittagstunden des 09.06.2023 gegen 14:40 Uhr ereignete sich im Bereich Mannheim-Rheinau, auf der Schwetzinger Landstraße/Höhe der Marie-Curie-Straße, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei missachtete ein Fahrer eines Pkw Opel Tigra, der aus Richtung des Edinger Riedweges die Schwetzinger Landstraße befuhr, die Vorfahrt eines, von der B36 kommenden und in Fahrtrichtung Schwetzinger Landstraße fahrenden, Porsche Panamera.

Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wobei der Opel von der Fahrbahn abgewiesen wurde und an einen Zaun einer Firma prallte. Eine im Pkw Opel mitfahrende 13-Jährige Person wurde durch die Kollision mit dem Zaun, zwischen Pkw und Zaun, eingeschlossen und musste durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden.

Bei dem Unfallgeschehen wurden der Unfallverursacher selbst, die mitfahrende 13-jährige Person sowie der Fahrer und Beifahrer des Porsche Panamera, nicht unerheblich verletzt. Alle Beteiligten wurden, zum Zwecke der weitere medizinischen Behandlung/Versorgung, in Kliniken verbracht. Aufgrund des Verkehrsunfallgeschehens wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde weiterhin festgestellt, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die beiden verunfallten Personenkraftwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zudem musste, aufgrund eines gegebenen Betriebsstoffauslaufes, eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung verständigt und

eingesetzt werden.

Im Bezug zur Verkehrsunfallaufnahme, des Einsatzes des Rettungshubschraubers und der erforderlichen Fahrbahnreinigung wurden ferner auch Verkehrssperrungen/Verkehrsmaßnahmen notwendig, die allesamt wieder gegen 17:09 Uhr, aufgehoben werden konnten. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wurde auf ca. 70.000 EUR beziffert.

Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Mannheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurde ein 39-jähriger Mann in der Schönauer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte er seinen polnischen Personalausweis sowie den Fahrzeugschein aus. Er gab an, den Führerschein von der polnischen in die deutsche Fahrerlaubnis umgeschrieben zu haben, weshalb er aktuell den

Führerschein nicht bei sich hätte.

Eine Abfrage in den polizeilichen Datensystemen ergab, dass der Opelfahrer seine Fahrerlaubnis im Jahr 2019 von der Führerscheinbehörde entzogen bekommen hatte. Zur weiteren Abklärung wurde er

auf das Polizeirevier Sandhofen verbracht, wo auch ein freiwillig durchgeführter Urintest positiv auf THC verlief. Hierauf folgte dann noch eine Blutentnahme.

Der Opelfahrer sieht nun einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss berauschender Mittel entgegen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten.