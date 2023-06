Spülmittel in Brunnen gekippt – Tik-Tok-Video führt zur Nachahmung

Oftersheim (ots) – Als ein 20-Jähriger am Donnerstagabend einen Trend auf Tik-Tok imitieren wollte, leerte dieser um 21 Uhr eine 500 ml Flasche voll Spülmittel in einen Brunnen in der Heidelberger Straße. Hierdurch entstand eine große Menge an Schaum, die sich bis über einen Meter über den Wasserspiegel türmten.

Da der 20-Jährige wohl nicht mit so einem Ausmaß gerechnet hatte, führte ihn sein schlechtes Gewissen schlussendlich zum Polizeirevier nach Schwetzingen, um seine Tat zu gestehen. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Leicht verletztes Kind nach Auffahrunfall

Neckargemünd (ots) – Am Mittwoch kurz nach 15 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Unfall, bei dem u.a. ein 4-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Aufgrund der Verkehrslage musste eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen. Eine heranfahrende 36-jährige Dacia-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr der 45-jährigen Frau

hinten auf.

Abgesehen von der 36-Jährigen befanden sich außerdem 3 Kinder in dem Fahrzeug. Nach dem Unfall klagte die Dacia-Fahrerin sowie ein 4-jähriges Mädchen über leichte Schmerzen. Zur medizinischen Untersuchung wurde das Mädchen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die anderen beiden Kinder sowie die 45-jährige Mercedes-Fahrerin blieben hierbei unverletzt.

Aufgrund des Schadensbildes des Dacia und der auslaufenden Betriebsflüssigkeiten, wurde das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst abgeschleppt und die Fahrbahn im Anschluss gereinigt. Die Höhe des gesamten Sachschadens liegt im niedrigen 5-stelligen Bereich.

Unter Drogen Unfall verursacht und dann geflüchtet

Weinheim (ots) – Nach ersten Erkenntnissen kam am Mittwoch, um kurz vor 22 Uhr, ein 30-Jähriger mit seinem Fiat in der Odenwaldstraße aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte zunächst mit einem Gartenzaun und anschließend mit einem geparkten Passat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum auf einen ebenfalls dort geparkten

Golf geschoben.

Der Fahrer und sein Beifahrer flüchteten in den nahe gelegenen Wald, was von Zeugen beobachtet wurde. Durch den Unfall entstand ein Schaden von knapp 30.000 Euro. Die Polizei fahndete umgehend nach dem Unfallverursacher.

Er konnte schließlich ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Es zeigte sich, dass der 30-Jährige unter der Einwirkung von Alkohol und Cannabis gefahren war. Zudem hat er keinen Führerschein. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Er wird sich wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Motorradfahrer durch Vorfahrtsmissachtung eines Pkw-Fahrers leicht verletzt

Hockenheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag 08.06.2023 auf Freitag 09.06.2023 wurde im Einmündungsbereich Schwetzinger Straße und Philipp-Schwab-Straße gegen 01:30 Uhr, ein 16-jähriger

Motorradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Nach derzeitigen Unfallermittlungen fuhr der 16-Jährige die Schwetzinger Straße entlang.

An der Ecke zur Philipp-Schwab-Straße missachtete ein 58-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt des Motorradfahrers und kollidierte mit diesem, woraufhin der 16-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad verlor und zu Boden stürzte. Durch den Sturz zog sich der 16-Jährige leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro.

Sturzbetrunken mit dem Roller unterwegs

Dossenheim (ots) – Am Donnerstag meldete ein Zeuge um kurz vor 18 Uhr einen Mann, der sichtlich betrunken mit seinem Motorroller auf der Schwabenheimer Straße unterwegs war. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord den 59-jährigen Fahrer dann kontrollierten, bestätigte sich die Aussage des Zeugen. Der Fahrzeuglenker stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol.

Er schwankte heftig, sprach nur noch verwaschen und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ein Atemtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Daher musste der Mann Blut abgeben und selbstverständlich wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Vermisster 79-Jähriger tot aufgefunden

Oftersheim (ots) – Der seit dem 23.05.2023 als vermisst gemeldete 79-Jährige wurde in der Nacht zum Donnerstag tot aufgefunden. Es ist nicht von einer Fremdeinwirkung auszugehen.