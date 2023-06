Mann wirft Gegenstände von Balkon

Karlsruhe (ots) – Ein 66-jähriger Randalierer löste am Mittwochabend in der Weststadt einen Polizeieinsatz aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen alarmierten Zeugen die Polizei gegen 18:30 Uhr, nachdem sie beobachtet hatten, wie der 66-Jährige Gegenstände von einem Balkon

im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Yorckstraße geworfen hatte. Außerdem trug er offenbar zeitweise ein Messer in den Händen.

Den Beamten gelang es, an der Wohnungstür Kontakt zu dem Störer aufzunehmen und ihn in Gewahrsam zu nehmen. Dabei ergaben sich Hinweise, wonach sich der Mann in einer psychischen

Ausnahmesituation befand. Er wurde deshalb für weitere Untersuchungen in einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt.

Karlsruhe: 15-Jähriger mit Messer bedroht und beraubt

Karlsruhe (ots) – Ein 15-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag auf dem Nachhauseweg in Karlsruhe-Durlach offenbar von einem anderen Jugendlichen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprach ein unbekannter Passant den Geschädigten gegen 17:45 Uhr in der Auer Straße an und erkundigte sich nach dem Weg zu einem Einkaufsmarkt.

Der 15-Jährige erklärte dem jungen Mann daraufhin den Weg und bot ihm an, ihn ein Stück zu begleiten. Etwa auf Höhe der Einmündung der Steinmetzstraße bedrohte der Unbekannte den 15-Jährigen dann unvermittelt mit einem Messer und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf.

Als der Jugendliche der Forderung nicht nachkam, griff der Täter in die Hosentasche seines Opfers und versuchte dessen Geldbeutel zu entwenden. Da der Geschädigte sich jedoch gegen den Diebstahl zur Wehr setzte und seine Hosentasche zuhielt, gelang es dem Täter lediglich einen losen Geldschein an sich zu nehmen. In der Folge ließ der Angreifer von dem 15-Jährigen ab und ging in Richtung eines nahe gelegenen Supermarktes davon.

Der 15-Jährige verständigte anschließend über seine Eltern die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden.

Täterbeschreibung:

ein Jugendlicher im Alter von etwa 16-17 Jahren, er war rund 180 cm groß. Er trug eine rot-schwarze Basecap, an beiden Ohren kleine Ohrringe, eine Jeanshose und ein dunkles T-Shirt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Mittwoch auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Sezanner Straße. Eine 61-jährige Autofahrerin touchierte offenbar gegen 10:30 Uhr beim Einparken in eine Parklücke ein unbekanntes Fahrzeug. Hierbei entstand bei dem geparkten Fahrzeug wohl ein Schaden auf der linken Fahrzeugseite.

Näheres ist derzeit nicht bekannt. In der Folge versuchte die Unfallverursacherin vergeblich den

unbekannten Unfallbeteiligten ausfindig zu machen. Nachdem die 61-Jährige an die

Unfallstelle zurückkehrte, hatte sich der Geschädigte offenbar mit dem beschädigten Fahrzeug unerkannt entfernt.

Zeugen oder Geschädigte des Unfallgeschehens werden gebeten sich unter 07243/32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzten.

Pedelec-Fahrer von abbiegendem Lkw erfasst und schwer verletzt

Ettlingen (ots) – Ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Mittwocn von einem abbiegenden Lkw erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer gegen 15:55 Uhr auf der Schillerstraße in nördliche Richtung.

Als der Lastwagenfahrer nach rechts auf den Erwin-Vetter-Platz abbog, übersah er offenbar einen ebenfalls auf der Schillerstraße in gleiche Richtung auf einem Schutzstreifen fahrenden E-Bike-Fahrer und erfasste diesen.

Aufgrund des Zusammensturzes kam der Zweiradfahrer zu Fall und wurde von dem Lastwagen teilweise überrollt. Der schwer verletzte 82-Jährige wurde daraufhin vor Ort erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Senior mittlerweile außer Lebensgefahr.Der Kraftfahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Einbrüche auf mehreren Vereinsgeländen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Mittwoch und Donnerstag in zwei Gaststätten, eine Sporthalle und drei Vereinsgebäude in den Stadtteilen Blankenloch und Friedrichstal eingedrungen. Im Mühlenweg in Blankenloch brachen die Einbrecher über ein Fenster zunächst in eine Vereinsgeschäftsstelle ein und verschafften sich von dort aus Zugang in ein

angrenzendes Restaurant und eine Sporthalle.

Auf einem Vereinsgelände in der Straße Am Sportplatz in Friedrichtal brachen Unbekannte in zwei Vereinsgebäude und eine Gaststätte ein.

Bei den Einbrüchen wurden Bargeld, technische Gerätschaften und Getränke gestohlen. Zudem richteten die Täter bei ihrem gewaltsamen Vorgehen diverse Sachschäden an den Gebäuden an.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 967180 dem

Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.