Kinder beschädigen Kirchengebäude

Kelkheim-Hornau, Rotlintallee, Mittwoch, 07.06.2023, 19:45 Uhr – (fh) Am Mittwochabend beschädigten zwei Kinder ein Gebäude der katholischen Kirche in Kelkheim-Hornau und flüchteten anschließend. Die beiden minderjährigen Jungen, welche beide mit T-Shirts und kurzer Hose bekleidet gewesen sein sollen, begaben sich zu dem Gotteshaus in der Rotlintallee und zerstörten zwei Kirchenfenster mit einem Besen und Steinen. Anschließend nahmen beide die Beine in die Hand und flüchteten.

Zeuginnen und Zeugen der Tat sowie die Erziehungsberechtigten der beiden melden sich bitte bei der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0.

Einbrecher suchen Lebensmittelgeschäft und Schneiderei auf

Eschborn/Eschborn-Niederhöchstadt,Mittwoch, 07.06.2023, 17Uhr bis Donnerstag 08.06.2023, 09:45 Uhr – (fh) Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben Einbrecher gleich zwei Mal rund um Eschborn zugeschlagen und sind in gewerbliche Objekte eingebrochen.

Zu bislang unbekannten Zeitpunkten suchten die Unbekannten eine Änderungsschneiderei in der Untertorstraße und einen Lebensmittelmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße auf und brachen jeweils gewaltsam in die Gebäude ein. Während sie die Schneiderei mit einem Hebelwerkzeug öffneten, warfen sie bei dem Markt die Verglasung des Kundeneingangs mit Steinen ein.

Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Täter vor ihrer Flucht eine Geldkassette und verursachen einen Sachschaden von knapp 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Zwei Einbrüche in Eschborn

Eschborn, 07.06.2023, 16:00 Uhr bis Freitag, 09.06.2023, 06:30 Uhr – (pl) Am frühen Freitagmorgen wurden in Eschborn zwei Einbrüche festgestellt. Im Helfmann-Park hebelten unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen die Eingangstür eines Cafés auf, um in die Räumlichkeiten einzudringen. Anschließend schnappten sie sich das aufgefundene Trinkgeld und ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht.

Gegen 04.45 Uhr am Freitagmorgen wurde ein Bürogebäude in der Ludwig-Erhard-Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, durchsuchten die Büroräume und entwendeten drei Laptops, eine Smartwatch sowie eine Festplatte. Darüber hinaus wurden aufgefundene Lebensmittel und Getränke noch vor Ort konsumiert.

Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter Tel:(06196) 2073-0 entgegen.

Schwer Verletzte nach Unfall auf Landesstraße

Kelkheim/Liederbach, Mittwoch, 07.06.2023, 21:00 Uhr – (fh) Am Mittwochabend kam es zwischen Liederbach und Kelkheim in Höhe der Abfahrt der Bundesstraße 519 zur Landesstraße 3016 zu einem schweren Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 22-jähriger Kelkheimer mit seinem Mercedes die L 3016 von Liederbach nach Kelkheim. Zeitgleich war ein 57-jähriger Opel-Fahrer auf der B 519 unterwegs und beabsichtigte von dieser auf die Landesstraße aufzufahren.

Der 57-Jährige übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Mercedes und stieß beim Abbiegen mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls weggeschleudert, der Opel überschlug sich und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der Mercedes dagegen kam in einem angrenzenden Feld zum Erliegen. Beide Fahrzeugführer verletzten sich schwer und mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn zwischen Kelkheim und Liederbach musste voll gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 33.000 Euro.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

