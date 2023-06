Leerstehendes Hotel von Vandalen heimgesucht

Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, 02.06.2023, 14Uhr bis 06.06.2023, 13 Uhr – (pl)Zwischen Freitag, dem 02.06.2023 und Dienstag, dem 06.06.223 wurde ein leerstehendes Hotel in der Frankfurter Straße in Grävenwiesbach von Vandalen heimgesucht. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe mit einem Stein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude, in welchem sie dann mehrere Gegenstände beschädigten.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

Einbruch in Nagelstudio

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 06.06.2023, 21.00 Uhr bis 07.06.2023, 07.30 Uhr – (pl)In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Nagelstudio in der Louisenstraße in Bad Homburg ein. Die Täter drangen durch eine gewaltsam geöffnete Tür in die Räumlichkeiten ein und entwendeten ein Smartphone sowie Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Steinbach (Taunus), Bahnstraße, 07.06.2023, 19.00 Uhr bis 08.06.2023, 05.10 Uhr – (pl)Unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Donnerstag an einem Zigarettenautomaten in der Bahnstraße in Steinbach zu schaffen. Sie öffneten diesen gewaltsam und entwendeten die darin befindlichen Zigarettenpackungen.

Der Zigarettenautomat wurde stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter Tel: (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

Fahrräder aus Garage gestohlen

Kronberg im Taunus, Schönberg, Höhenstraße, 07.06.2023, 04.30 Uhr bis 08.06.2023, 13.35 Uhr – (pl)In der Höhenstraße in Schönberg waren zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag Fahrraddiebe zugange. Die Täter drangen auf dem Grundstück eines Wohnhauses in die Garage ein und entwendeten hieraus ein E-Bike sowie ein Gravel Bike im Gesamtwert von rund 4.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Exhibitionist zugange

Oberursel (Taunus), Oberstedten, Zu den Schreiergärten, 07.06.2023, 15.30 Uhr – (pl)In dem Feldweg „Zu den Schreiergärten“ im Bereich von Oberstedten ist am Mittwochnachmittag ein Exhibitionist aufgetreten. Der Mann soll sich gegen 15.30 Uhr einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt haben, woraufhin diese die Polizei verständigte und zu dem Mann führte. Der 38-Jährige muss ich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Betrügerische Textnachrichten

Steinbach (Taunus), 07.06.2023 – (pl)Mittels betrügerischen Textnachrichten via Handy wurde am Mittwoch ein Ehepaar aus Steinbach um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten.

Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigten die Geschädigten im vorliegenden Fall mehrere Überweisungen und mussten später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen waren.

„Mein Handy ist kaputt……..Ich habe eine neue Nummer…….Ich melde mich über das Handy eines Freundes………..mein Provider hat Probleme……..ich habe mein Handy verloren“ usw. Unfug! Schenken Sie solchen Aussagen keinen Glauben und bestellen Sie ihre Verwandten, wenn sie sich Geld leihen möchten, zu Ihnen nach Hause. Und übergeben Sie keinesfalls Bargeld an fremde Menschen! Auch dies sind Straftäter und keine Freunde von Ihren Verwandten.Weitere Präventionshinweise erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallzeit: Dienstag 06.06.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch 07.06.2023, 15:30 Uhr Unfallort: Lilienweg, 61381 Friedrichsdorf

Ein 23-jähriger Friedrichsdorfer stellte seinen VW Golf ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand des Lilienwegs in Höhe der Hausnummer 4 ab. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein anderer Verkehrsteilnehmer das geparkte Auto und beschädigte dieses. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu bemühen setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden am geparkten Fahrzeug wird auf 1.500 EUR geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter Tel. 06172-1200 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de.

