Groß-Gerau

Randalierer beschädigt Fahrzeuge/Mehrere tausend Euro Schaden

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein 24 Jahre alter Mann randalierte am frühen Donnerstagmorgen (08.06.) in einer Unterkunft im Nordring und zerstörte mit einem Feuerlöscher die dortige Gemeinschaftsküche. Anschließend begab er sich auf die Straße, stieg auf parkende Fahrzeuge und zerstörte an mindestens sieben Autos mit dem Feuerlöscher Scheiben. An einem weiteren Fahrzeug wurde der Lack beschädigt.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Der 24-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu verantworten haben. Er wurde aufgrund seines Gesundheitszustands in ein psychiatrische Klinik eingewiesen.

Kreis Bergstraße

Einbruch in Pizzeria

Bensheim (ots) – Eine Pizzeria in der Wormser Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (8.6.) in den Fokus Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in das Restaurant und entwendeten dort Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Das Kommissariat 41 aus Heppenheim ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06252/706-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Zwei E-Bikes aus Garage entwendet

Viernheim (ots) Aus einer Garage entwendeten Unbekannte am Mittwoch (7.6.) im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße, nahe der Mönchhofstraße, zwei Elektrofahrräder der Marke Cube und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die am besagten Tag zwischen 10 und 15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem ermittelnden Kommissariat 42 in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei überwacht Geschwindigkeit

Wald-Michelbach (ots) – Am Donnerstagabend (08.06.) führten Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach zunächst auf der Landesstraße 3105, zwischen Aschbach und Affolterbach und später auf der Landesstraße 535, zwischen Siedelsbrunn und Abtsteinach, Geschwindigkeitskontrollen durch.

Im Laufe der knapp einstündigen Messung auf der Landesstraße 3105 wurden hierbei fünf Verstöße gegen die geltende Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h festgestellt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 55-jähriger Autofahrer, der mit mit 114 Stundenkilometer vom Radar erfasst wurde. Auf den 55-Jährigen kommt nun ein Bußgeld von 200 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.

Im Rahmen der ebenfalls einstündigen Messung auf der Landesstraße 535 wurden insgesamt elf Verstöße gegen die geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt. Am schnellsten unterwegs waren eine 60-Jährige aus Wald-Michelbach sowie ein 60-Jahre alter Mann aus Abtsteinach. Beide wurden mit 73 „Sachen“ vom Radar erfasst. Auf die beiden kommt nun jeweils ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg zu.

