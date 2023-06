Sachbeschädigung an Generalkonsulat

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(dr) – Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

10. Juni 2023, drei Elemente einer Glasfassade des iranischen Generalkonsulats beschädigt. Zwischen 0.10 Uhr und 04.30 Uhr kam es insgesamt zu drei Sachbeschädigungen an

der Glasfassade des in der Raimundstraße gelegenen Generalkonsulats der Islamischen Republik Iran.

Bei den weiteren Ermittlungen und der Spurensuche konnten am Boden vor dem Gebäude mehrere Steine festgestellt werden, mit denen die Elemente der Fassade mutmaßlich beschädigt wurden.

Derzeit liegen keine Hinweise auf einen Verursacher vor. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Unfall mit E-Scooter

Frankfurt-Bornheim (ots)-(dr) Am gestrigen Donnerstag 08. Juni 2023, kam es zu einem schweren Unfall, bei dem sich zwei 15-Jährige verletzten, die in Bornheim bei einer Fahrt mit einem E-Scooter zu Fall kamen. Die zwei Jugendlichen befuhren gegen 20.20 Uhr zu zweit mit einem E-Tretroller eines Verleihbetriebes die Enkheimer Straße in Fahrtrichtung Zeuläckerstraße aus

Richtung Berger Straße kommend.

Zu diesem Zeitpunkt verlor der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn in eine Grünfläche ab. Bei einem darauffolgenden Sturz zog sich der 15-jährige Fahrer mehrere Frakturen und Prellungen zu. Er kam in ein Krankenhaus.

Der gleichaltrige Mitfahrer, welcher ebenfalls Prellungen erlitt, konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Drogenhandel

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwochnachmittag (08. Juni 2023) beobachteten Polizeibeamte einen Rauschgifthandel im Bereich der Windmühlstraße. Sowohl der 35-jährige Verkäufer, als auch der 29-jährige Käufer wurden festgenommen. Gegen 16.00 Uhr sahen die Polizisten die Rauschgiftübergabe.

Der 29-jährige Käufer wurde abgesetzt einer Kontrolle unterzogen, er hatte ca. 5 Gramm Heroin

einstecken. Der 35-jährige Verkäufer führte die Polizisten nach dem vollendeten Drogenhandel unwissentlich zu seinem Rauschgiftbunker, einem Gebüsch im Bereich der Untermainanlage. Dort lagerten über 100 Gramm Haschisch.

Als er sich von diesem entfernte, wurde er festgenommen. Der wohnsitzlose Mann wurde erst vor

ca. einem Monat aus der Haft entlassen. Der Grund der Haft: Handel mit Heroin. Er wurde zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

