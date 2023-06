Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(th) – Am Donnerstagabend 08.06.2023, wurde ein 17-Jähriger von einer Gruppe afghanischer Männer attackiert. Der 17-jährige Jugendliche wurde mit einem Messer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 4 Täter sind flüchtig. Gegen 22.20 Uhr trafen der 17-jährige Geschädigte und die 4 unbekannten Täter an der Straßenbahnhaltestelle Münchener Straße aufeinander.

Die Männer hielten den Geschädigten fest und schlugen auf ihn ein. Einer der Angreifer stach zudem mit einem Messer zu. Als der Geschädigte daraufhin zu Boden ging flüchteten die Täter. Der 17-Jährige erlitt durch den Angriff mehrere Stich- und Schnittwunden und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, afghanisches Erscheinungsbild / sprach

afghanisch, ca. 160 cm groß, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer

schwarzen Hose.

afghanisch, ca. 160 cm groß, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Täter 2: männlich, ca. 23 Jahre alt, afghanisches Erscheinungsbild / sprach

afghanisch, bekleidet mit einer schwarzen Hose.

afghanisch, bekleidet mit einer schwarzen Hose. Täter 3: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, afghanisches Erscheinungsbild / sprach

afghanisch, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose.

afghanisch, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Täter 4: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, afghanisches Erscheinungsbild / sprach

afghanisch, dunkel bekleidet.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Tathergang und/oder den Tätern werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 -53110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen