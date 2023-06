Schneller Erfolg nach Einbruch – Festnahme und Haftbefehl gegen mutmaßlichen Täter

Cölbe (ots) – Die Kriminalpolizei Marburg und die Staatsanwaltschaft Marburg beschuldigen einen 30 Jahre alten, polizeibekannten und in Neustadt lebenden Mann, in der Nacht zum Dienstag, 06. Juni, in Cölbe einen Einbruch in ein Einfamilienhaus begangen zu haben und in mindestens fünf Autos eingedrungen zu sein und aus diesen Wertgegenstände entwendet zu haben.

Die Bundespolizei Frankfurt nahm den Beschuldigten noch am Dienstag am Bahnhof in Frankfurt fest und stellte Beute aus den Autoeinbrüchen sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Marburg am Mittwoch, 07. Juni, einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls in besonders schwerem Fall, des versuchten besonders schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls sowie der gefährlichen Körperverletzung und des Haftgrundes der Fluchtgefahr.

Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Bei dem Einbruch in das Wohnhaus war der Beschuldigte durch den Eigentümer überrascht worden, woraufhin er ihm eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben soll und ohne Beute flüchtete. Der Hauseigentümer erlitt mehrere blutende aber nicht lebensgefährliche Wunden.

Der Beschuldigte fiel der Bundespolizei am Frankfurter Hauptbahnhof durch Blutspuren an mehreren Kleidungsstücken auf. Bei einer durchgeführten Personenkontrolle fanden die Beamten bei ihm u.a. Diebesgut aus den Autos aus Cölbe. Zudem ergab sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen der dringende Tatverdacht bzgl. des Einbruchs in das Wohnhaus in Cölbe.

Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen sind zudem weitere Einbrüche in PKW in Bürgeln und Fronhausen am Samstag, 03. Juni. Ob der Beschuldigte möglicherweise auch für diese verantwortlich ist, wird derzeit überprüft.

Beute aus Einbruch in Cölbe lag am Niederweimarer See

Cölbe/Niederweimar (ots) – Wie kam der Gitterwagen, in dem ursprünglich Tabakwaren und Kaugummis, lagerten, vom Rewe-Markt in der Industriestraße in Cölbe an den Niederweimarer See? Wer hat rund um das Geschäft in Cölbe verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat das Abladen oder Umladen oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen am See in Niederweimar gemacht?

Am Donnerstag, 08. Juni, gegen 20.50 Uhr meldete ein aufmerksamer Spaziergänger eine ungewöhnliche Beobachtung auf einer eingezäunten Weide in der Straße Am Weimarer See. Dort lag eine Metallgitterbox und davor ein Karton mit noch einer Packung Zigaretten. Im Korb lagen zudem noch diverse Kaugummiverpackungen. Die Annahme des Anrufers, dass es sich möglicherweise um Beute aus einem Einbruch handelt erwies sich später als richtig.

Zunächst mal ergaben die Ermittlungen der Polizei beim Besitzer der Weide, dass die Gegenstände dort am Mittwoch noch nicht lagen. Bei den aufgefundenen Gegenständen fand die Polizei einen Hinweis auf die Rewe-Supermarktkette. Bei der anschließenden Überprüfung der Märkte, bemerkte eine Streife gegen 00.38 Uhr einen optischen Alarm an dem Rewe-Markt in der Industriestraße in Cölbe. Hier hatten sich der oder die Täter zunächst Zutritt in ein Außenlager und von dort durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Büro verschafft.

Die Recherchen ergaben, dass aus diesem Büro die in Niederweimar gefundene Box fehlte. In der Box lagerten Tabak- und Kaugummiwaren im Gesamtwert von fast 4000 Euro. Von dem Büro aus erfolgte kein weiteres Eindringen in den Markt. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Der Einbruch muss aufgrund der bislang vorliegenden Informationen zwischen Ladenschluss am Mittwoch, 07. Juni und Donnerstag, 08. Juni, 20.50 Uhr gewesen sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gefiederte Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Neustadt (ots) – Nach den Spuren und aufgrund der Gesamtumstände geht die Kripo Marburg davon aus, dass das Geschrei der in der Wohnung gehaltenen Vögel die unbekannten Einbrecher verschreckten und ohne Beute flüchten ließen. Der Einbruch in das Mehrfamilienhaus war von Mittwoch auf Donnerstag, 08. Juni, zwischen 23 und 08.20 Uhr.

Zunächst versuchten es der oder die Täter erfolglos über die von der Mainzer Gasse aus erreichbare Hintertür des postalisch zur Marktstraße gehörenden Hauses und scheiterten dort an dem zusätzlichen massiven innenliegenden Stahlriegel. Letztlich gelang der Einbruch in den Hausflur durch das Aufbrechen der haus- und einer Durchgangstür. Als man dann eine Wohnungseingangstür im ersten Stock öffnete, ging die gefiederte Alarmanlage los und vertrieb damit den oder die Eindringlinge.

