Aktionstag am „Haus der Prävention“ in Wetzlar

Dillenburg (ots) – Das Polizeipräsidium Mittelhessen lädt zu einem Aktionstag am Haus der Prävention, am Freitag, 16.06.2023 an den Ludwig-Erk-Platz 5 ein. Die Präventionsveranstaltung zum Thema „Mit 60 Plus informiert und fit in den Alltag starten“ findet von 13:00-17:00 Uhr statt. Neben einem musikalischen Rahmenprogramm werden mehrere Infostände von Polizei und Kooperationspartnern geboten.

Die Polizei bietet Interessierten am Aktionstag unter anderem folgende Angebote:

Einbruch- und Seniorenprävention durch kriminalpolizeiliche Berater

Rollator Training durch Mitarbeiter des

Präventionsprogramms VIM (Verkehrssicher in Mittelhessen)

Präventionsprogramms VIM (Verkehrssicher in Mittelhessen) Tipps rund ums Pedelec und E-Bike, Fahrradsicherung und Informationen zur

Fahrradcodierung, sowie ein angeleiteter Fahrradparcours

Fahrradcodierung, sowie ein angeleiteter Fahrradparcours Fahrradcodierung von 13- 17:00 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich

-Polizeihauptkommissar Rafael Ludwig ist als

„Schutzmann vor Ort“ Ansprechpartner für die Bürger in Wetzlar

-Polizeihauptkommissar Rafael Ludwig ist als „Schutzmann vor Ort“ Ansprechpartner für die Bürger in Wetzlar Der Weiße Ring informiert zu den Themen „Opferschutz und Enkeltrick“.

Neben Vorträgen zur Pflegeversicherung durch die Diakonie, Beratungen zum Hausnotruf durch die AWO, stellt sich auch das Seniorenbüro der Stadt Wetzlar vor.

Auch für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Der Verein „Verantwortung statt Gewalt“ bietet Kaffee und Kuchen an. Die musikalische Unterhaltung der Besucherinnen und Besucher übernimmt das Landespolizeiorchester Hessen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen