Friedberg: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Einbruch in Bäckerei

In der Nacht auf Donnerstag (08.06.) sind Unbekannte in die Bäckerei in der Frankfurter Straße eingebrochen und haben aus dem Tresor eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro gestohlen. Um in die Filiale zu gelangen waren die Kriminellen auf den dortigen Balkon geklettert und hatten eine Balkontüre aufgehebelt. Der Tatzeitraum lässt sich nach derzeitigen Erkenntnissen eingrenzen auf Mittwoch, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 5.15 Uhr. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Autos am Waldsportplatz aufgebrochen

Diebe machten sich am Donnerstag an mehreren, auf dem Parkplatz westlich des Waldsportplatzes abgestellten Autos zu schaffen. Zwischen 10 Uhr und 14 Uhr zertrümmerten Straftäter eine Seitenscheibe eines schwarzen BMW, durchsuchten den Fahrzeuginnenraum und entwendeten aus diesem ein rosafarbenes Portmonee samt Inhalt. Auch eine Seitenscheibe eines weißen Toyota ging vor Ort zu Bruch. Aus diesem wurde offenbar jedoch nichts entwendet. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Einbrecher haben es auf Kellerräume abgesehen

Friedberg (ots) – Einbrecher waren zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (09.06.23) im Bereich der 50er Hausnummern im Bad Nauheimer Hermelinweg unterwegs. Dort verschafften sie sich Zugang in die Kelleretagen einiger Mehrfamilienhäuser, wo sie mehrere Abstellräume aufhebelten. Aus einer dieser Räumlichkeiten entwendeten die Diebe ein rund 7.000 Euro teures, weiß-goldfarbenes E-Mountainbike von Stevens (Modell „E-Inception“).

Gegen 3 Uhr hatten Anwohner in der Straße „An den Streuobstwiesen“ einen lauten Schlag sowie hektische Stimmen gehört und kurz darauf zwei Männer aus der Tiefgarage kommend, in Richtung Deutergraben wegrennen sehen. Später stellte man fest, dass an mehreren Keller- und Fahrradabstellräumen gehebelt und einiger Schaden hinterlassen worden war. Beide Männer seien übergewichtig, etwa 180 cm groß und dunkel gekleidet gewesen. Sie hatten den Angaben zufolge ihre Kapuzen über den Kopf gezogen. Einer soll zudem eine Glatze getragen haben.

Die Friedberger Polizei ermittelt in den genannten Fällen und bittet um Hinweise möglicher weiterer Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

