Polizei Eschwege

Zeugenaufruf zu einem Unfall vom 27.04.23

Die Polizei in Eschwege sucht im Zusammenhang mit einem Unfall, der sich bereits am 27.04.23 in Eschwege ereignet hat zwei Zeugen. Am 27.04.23 (Donnerstag), um 14:30 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger aus Eschwege mit einem Fahrzeug eines Paketdienstes (Mercedes Sprinter) von dem Grundstück einer Arztpraxis in die Goldbachstraße ein. Auf dem Gehweg war in diesem Moment ein dreijähriges Mädchen mit dem Laufrad unterwegs. Das Fahrzeug des 49-Jährigen soll dabei beim Verlassen des Grundstücks gegen das Vorderrad des Laufrades gefahren sein, wodurch das Kind das Gleichgewicht verloren habe und gestürzt sein soll. Hierdurch wurde es leicht verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei zwei unabhängige Zeuginnen, die sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls auf dem Grundstück aufgehalten haben. Diese möchten sich bitte unter der Telefonnummer 05651/9250 bei der Polizei in Eschwege melden.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird gestern nachträglich angezeigt, die sich bereits zwischen dem 05.06.23, 19:20 Uhr und dem 06.06.23, 12:00 Uhr in Wanfried ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde in der Straße „Auf dem Mäuerchen“ ein Pkw Skoda vermutlich beim Vorbeifahren angefahren. Hierauf deuten Beschädigungen im linken Heckbereich hin. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Softgetränken

Zwischen dem 07.06.23, 20:30 Uhr und dem 08.06.23, 12:30 Uhr wurden aus einem Nebengebäude eines Anwesens in der Abteroder Straße in Eltmannshausen ca. 110 Flaschen verschiedener Softdrinks entwendet. Zuvor wurde wurden die beiden vorhandenen Türschlösser gewaltsam geöffnet. Der Sachschaden wird mit 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 22:37 Uhr befuhr gestern Abend eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die K 24 zwischen Grandenborn und Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch am Pkw ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Das Reh lief anschließend davon.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 06.06.23, 18:30 Uhr und dem 08.06.23, 06:25 Uhr ereigneten sich mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in der Bahnhofstraße in Herleshausen. So wurde in der Fußgängerunterführung am Bahnhof mehrere „tags“ mit roter Farbe aufgesprüht. Dabei unter anderem ein Pentagramm und die Zahlen „666“. In der Bahnhofstraße selbst wurde zudem ein Hakenkreuz in roter Farbe auf den Gehweg gesprüht. Der Schaden wird mit ca. 750 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen