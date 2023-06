Einbrüche und Sachbeschädigungen – Täter flüchtig

Homberg (ots) – Unbekannte haben sich in der Nacht von Donnerstag 08.06.2023, 21:00 Uhr bis Freitag, 09.06.2023, 06:13 Uhr, gewaltsam Zutritt zu mehreren Objekten in Homberg verschafft.

Am Kassenhäuschen im Homberger Schwimmbad im Erlenbruchweg wurde ein Fenster aufgehebelt und sämtliche Schränke im Innenbereich wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Schlussendlich sind die unbekannten Täter ohne Beute geflüchtet. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200 EUR.

Bei einer ehemaligen Pizzeria, ebenfalls im Erlenbruchweg, wurden die Glasscheiben eines Fensters sowie einer Terrassentür beschädigt. Hier gelangten keine Personen in den Räumlichkeiten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR.

In das Kirchenkreisamt in der Freiheiter Straße sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Toilettenfenster im Untergeschoß gelangt. Auch hier machten die unbekannten Täter, außer weniger Süßigkeiten, keine Beute. Hier entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Die Baustelle des Jobcenters in der Wallstraße in Homberg wurde im Tatzeitraum von Mittwoch, 07.06.2023, 16:00 Uhr bis Freitag, 09.06.2023, 07:00 Uhr, durch unbekannte Täter angegangen. Hier verschaffte man sich durch Manipulation eines Vorhängeschlosses des Hauseinganges unberechtigt Zutritt zum Objekt. Im Innenbereich wurden Sachbeschädigungen (Beschädigter Stromverteilerkasten/Verwüstung Bauabschnitte) begangen. Weiterhin wurden durch die unbekannten Täter Werkzeuge, Kabel und Arbeitsmaterial im Wert einer niedrigen dreistelligen Summe entwendet. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

